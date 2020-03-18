Деньги

Доллар и евро еще больше подорожали: сколько стоит валюта в банках и на «черном рынке»

На среду, 18 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,0566 гривни за доллар — украинская гривня «просела» на 53 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс гривни продолжает падать несмотря на то, что НБУ продал еще 300 миллионов долларов для поддержания ее курса. Вместе с долларом, который стоит 27,05 гривни, подорожала и европейская валюта — 29,72 гривны за евро.

Впрочем, на черном рынке доллар и евро продают еще дороже — курсы публикует «Минфин».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нацбанке признали, что в кассах банков не хватает наличной валюты. Это связано как с повышенным спросом на валюту, так и с прекращением авиаперевозок и закрытием границ с соседними странами из-за угрозы распространения коронавируса.

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