Происшествия

Везли пациента с инсультом: раскрыты детали страшной аварии со «скорой» в Виннице

Во вторник, 17 марта, в Виннице произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи.

Пресс-служба Национальной полиции Винницкой области сообщает, что в аварии пострадали пять человек. Все они госпитализированы.

Следствие установило, что за рулем автомобиля скорой помощи Peugeot Boxer был 27-летний житель города Гайсин. Машина двигалась в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками и столкнулась с автомобилем Renault Trafic, выезжавшим с второстепенной дороги на зеленый сигнал светофора. После столкновения скорая помощь врезалась в отбойник и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, который стоял на светофоре на встречной полосе движения.

В результате аварии пострадали медики из скорой помощи, ее водитель, а также 63-летний больной, которого с инсультом доставляли в винницкую больницу. Госпитализировали и водителя Renault Trafic. Водитель и пассажиры Mazda не пострадали.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом погиб многократный призер чемпионатов Украины по боксу.

Фото: Виктория Бойко

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