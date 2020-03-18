Происшествия

В Виннице «скорая» с пациентом попала в страшную аварию: момент происшествия попал на видео

Поздно вечером во вторник, 17 марта, в Виннице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, микроавтобуса и легкового авто. Ранее под Киевом в смертельном ДТП погиб боксер, многократный призер чемпионатов страны Дмитрий Лисовой.

Фото и видео с места происшествия с участием автомобиля медиков разместили в социальных сетях на страничке «Дорожный контроль Винница». По предварительной информации, водитель микроавтобуса на Немировском шоссе не пропустил «скорую», которая, в свою очередь, налетела на легковой автомобиль Сообщается о пяти пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

К счастью, обошлось без жертв, хотя автомобиль медиков буквально подмял под себя легковушку.

Виктория Бойко, выложившая фото- и видеоматериалы в сеть, в комментариях под постом сообщала, что «скорая» ехала с проблесковыми маячками и сиреной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом месяца полиция провела операцию «Внимание! Спецсигналы!», проверяя, как водители реагируют на оперативные автомобили, движущиеся с включенными мигалками и сиренами. Только за первые дни в Киеве правоохранители выписали 64 админпротокола за непредоставление преимущества в движении автомобилям, движущимся с включенными спецсигналами.

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