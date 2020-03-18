Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Сопеля

Политика

В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский издал Указ об увольнении Игоря Сопеля с поста председателя Тернопольской областной государственной администрации. Документ опубликовало Официальное интернет-представительство президента.

Ранее была информация, что заявление об отставке Игорь Сопель подал сам. Это было связано с «неудовлетворительной работой местных властей по информированию населения об эпидемической безопасности». Так, в Тернопольской области директор санатория «Медоборы» Василий Мартынюк под давлением местных жителей отказался принять на карантин украинцев, которых эвакуировали из Китая в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Напоминаем, что до назначения председателем Тернопольской ОГА Игорь Сопель баллотировался по мажоритарному округу от партии «Слуга народа», но в Раду не попал.

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