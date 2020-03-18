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Украина

Доктор Комаровский рассказал, можно ли детям гулять во время карантина

13:20 18 марта 2020 427
Доктор Комаровский рассказал, можно ли детям гулять во время карантина
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский «разрешил» родителям гулять с детьми на свежем воздухе во время карантина, однако озвучил несколько важных правил. Ранее полиция развенчала фейки о наказании для родителей, гуляющих с детьми на улице.

В частности, он запретил контакты с другими людьми, оставлять детей в группах больше пяти человек, пользоваться лифтом и призвал гулять подальше от людных мест (например, в лесу и парке).

При этом медик высказал мнение о том, что дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астмы, обострений аллергии и т. д. и т. п., что коронавирус покажется «милой и привлекательной болячкой».

Напомним, в связи с объявленным по всей стране карантином доктор Комаровский записал видео с ответами на самые популярные вопросы о коронавирусе.

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