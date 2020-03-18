Происшествия

Детям запрещено выходить на улицу: в сети распространяют очередной фейк о карантине из-за коронавируса

В сети продолжают распространять фейки о коронавирусе. В частности, запущена рассылка сообщений о якобы привлечении «патрульной службы» к контролю за нахождением детей на улице. Напомним, ранее появились фейковые новости о распылении над городами дезинфицирующих веществ.

Якобы за нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере 1700−5100 гривен, либо же лишение свободы на срок до 5 лет.

Образец фейковой рассылки

Подтвердили рассылку фейковых новостей и в киберполиции. Там призвали относиться к подобным сообщениям в сети критически и уведомлять об их появлении киберполицию по е-mail [email protected] и по телефону 442 900 110.

«По вопросам, касающимся организации карантинных мер и ответственности за их нарушение официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Президента Украины, Кабинета Министров, Минздрава и МВД», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, Верховная Рада Украины ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе.

В соответствии с новыми нормами, если человек был помещен на карантин с подозрением на коронавирус и самовольно оставил место обсервации, его могут оштрафовать на сумму от 17 до 32 тысяч гривен. Для должностных лиц штраф за нарушение правил карантина, санитарно-эпидемиологических правил и норм составит от 34 до 170 тысяч гривен

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