В Одессе – транспортный коллапс: водители маршруток массово «ушли в отказ»

Происшествия

В среду, 18 марта, в Одессе порядка половины водителей маршрутных такси не вышли на работу. Таким образом, в условиях карантина услуг общественного транспорта практически лишились горожане, проживающие в крупнейших жилых массивах — Котовского и Таирово.

Также обострилась и без того непростая ситуация с общественным электротранспортом: троллейбусы и трамваи одесситы буквально штурмовали. Это несмотря на категорический запрет перевозить в салонах более 20 пассажиров и на то, что на конечных остановках убедительно просят через громкоговоритель не набиваться в троллейбусы и трамваи.

Транспортный коллапс вызван тем, что муниципального автопарка в Одессе нет, а частные перевозчики, владельцы маршруток, отреагировали на введение карантина. В силу ограничений значительно уменьшился пассажиропоток, и частники несут убытки. По словам замдиректора департамента транспорта Одесского горсовета Сергея Щербаня, «это — саботаж перевозчиков».

«Всего порядка 50 процентов перевозчиков вышли на маршруты. Основные причины — около 40 процентов водителей — иногородние, потому они разъехались по домам. Еще часть боится выезжать, опасаясь штрафных санкций: сядет больше десяти пассажиров, штраф будет 17 тысяч гривен», — прокомментировал Шербань.

Также остается открытым вопрос рентабельности поездок в условиях карантина. Транспорт якобы работает в убыток.

В мэрии пока комментируют ситуацию и не реагируют на грубейшее нарушение автоперевозчиками условий заключенных договоров.

Как стало известно «ФАКТАМ», больше всего маршруток не вышло в предприятии «Севертранс» — 65 процентов подвижного состава.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в рамках карантина из-за коронавируса Одесса полностью прекращает транспортное сообщение с пригородом.

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