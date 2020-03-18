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В Одессе – транспортный коллапс: водители маршруток массово «ушли в отказ»
В среду, 18 марта, в Одессе порядка половины водителей маршрутных такси не вышли на работу. Таким образом, в условиях карантина услуг общественного транспорта практически лишились горожане, проживающие в крупнейших жилых массивах — Котовского и Таирово.
Также обострилась и без того непростая ситуация с общественным электротранспортом: троллейбусы и трамваи одесситы буквально штурмовали. Это несмотря на категорический запрет перевозить в салонах более 20 пассажиров и на то, что на конечных остановках убедительно просят через громкоговоритель не набиваться в троллейбусы и трамваи.
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Транспортный коллапс вызван тем, что муниципального автопарка в Одессе нет, а частные перевозчики, владельцы маршруток, отреагировали на введение карантина. В силу ограничений значительно уменьшился пассажиропоток, и частники несут убытки. По словам замдиректора департамента транспорта Одесского горсовета Сергея Щербаня, «это — саботаж перевозчиков».
«Всего порядка 50 процентов перевозчиков вышли на маршруты. Основные причины — около 40 процентов водителей — иногородние, потому они разъехались по домам. Еще часть боится выезжать, опасаясь штрафных санкций: сядет больше десяти пассажиров, штраф будет 17 тысяч гривен», — прокомментировал Шербань.
Также остается открытым вопрос рентабельности поездок в условиях карантина. Транспорт якобы работает в убыток.
В мэрии пока комментируют ситуацию и не реагируют на грубейшее нарушение автоперевозчиками условий заключенных договоров.
Как стало известно «ФАКТАМ», больше всего маршруток не вышло в предприятии «Севертранс» — 65 процентов подвижного состава.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в рамках карантина из-за коронавируса Одесса полностью прекращает транспортное сообщение с пригородом.
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