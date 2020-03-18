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Стиль жизни

Каким будет воскресенье: гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

12:07 21 марта 2020 67
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 22 марта, — прекрасный день для зачатия ребенка, если вы этого хотите.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Не исключено, что произойдёт поломка основных коммуникаций, либо выйдет из строя компьютер.

Телец

Тельцам нужно восстановить эмоциональный баланс, разобраться в себе и понять, как действовать дальше.

Близнецы

Семейным Близнецам не следует забывать, что отношения должны базироваться на взаимном доверии.

Рак

Вы можете услышать то, что породит в вас неуверенность в себе. Не делайте непродуманных поступков.

Лев

Рекомендуется сосредоточиться на делах, от которых зависит финансовый или личный успех.

Дева

Чтоб не случилось сегодня у Девы, не стоит зацикливаться на этом и заниматься самоедством.

Весы

Стоит забыть о нерешенных проблемах и любого рода делах в пользу беззаботного отдыха.

Скорпион

Вероятны обстоятельства, которые могут разрушить текущие планы Скорпионов.

Стрелец

Не исключены мелкие разногласия со своими детьми или родителями.

Козерог

Козерогам стоит умерить финансовый аппетит, отправившись за покупками.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется проводить время в окружении близких людей. Дарите им заботу, ласку и позитив.

Рыбы

У Рыб не предвидится ни крупных жизненных драм, ни бытовых неприятностей, ни каких-либо сенсаций.

Хорошего вам дня!

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