Продукты дорожают, а у бизнеса огромные убытки: первые последствия карантина в Украине

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Резкий рост курсов доллара и евро по отношению к гривне, похоже, далеко не самое страшное последствие пандемии коронавируса для экономики Украины. Сегодня ни один экономист не готов точно рассчитать, сколько потеряют экономическая и финансовая системы страны от введения карантина и жестких ограничений деятельности бизнеса. Однако некоторые предварительные прогнозы негативного влияния эксперты уже дают. Давайте попробуем разобраться, что нас ждет в будущем.

«Карантин вызовет один из крупнейших кризисов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса в Украине»

Начнем с того, что уже сейчас в Украине наблюдается рост цен на товары первой необходимости и особенно продукты питания. На волне ажиотажного спроса некоторые продукты уже исчезают с прилавков магазинов, а продавцы не могут ответить, когда будет новая поставка. В правительстве заявляют, что цены на продукты в магазинах и их наличие будут под контролем.

«Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости, — сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. — Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность. Верховная Рада Украины приняла „Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“. Документом на Кабинет министров Украины возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары».

По его словам, Минэкономики будет мониторить цены на следующие продукты питания:

мука пшеничная высшего сорта;

хлеб из муки пшеничной высшего сорта;

хлеб из муки пшеничной I сорта;

хлеб ржано-пшеничный;

макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

крупа гречневая;

рис;

говядина I категории;

свинина;

сало;

птица;

колбаса вареная I сорта;

молоко жирностью 2,5%;

сметана жирностью 20%;

сыр мягкий;

масло;

яйца куриные;

сахар-песок;

масло подсолнечное;

картофель;

соль.

Тем временем влияние карантина из-за коронавируса уже начали ощущать на себе различные сектора экономики. В частности, согласно результатам исследования компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster, продажи заведений общественного питания в Украине только за четыре дня карантина, с 12 по 15 марта 2020 года, сократились в среднем на 26% по сравнению с показателем за аналогичный период на прошлой неделе. В выходные, 14−15 марта, этот показатель просел на целых 36%.

Продажи резко снизились не только в столице (на 24%), но и во всех крупных областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 23%, в Харькове — на 20%, в Одессе и Днепре — на 24%. Многие заведения, деятельность которых официально приостановлена, пытаются срочно переориентироваться на доставку товаров. Те, кто не успел сделать это раньше, встают в очередь на подключение к сервисам типа Glovo или Uber Eats. Другие организуют свою доставку, превращая официантов во временных курьеров. Форматы заведений, которые раньше не работали с доставкой (бары, пабы, кофейни, заведения с караоке, кальянные), также борются за клиентов: многие предлагают акции и скидки за самовывоз блюд и напитков. Часть рестораторов предпочитает подождать несколько дней, прежде чем принимать какие-то решения о новом формате работы.

«Уже сейчас ясно, что карантин из-за пандемии коронавируса вызовет один из крупнейших кризисов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса в Украине за последние годы», — сообщил «ФАКТАМ» соучредитель системы автоматизации для заведений Poster Родион Ерошек.

«Небольшие фермерские хозяйства окажутся на грани выживания, а некоторые обанкротятся»

Также, по мнению экспертов, коронавирус негативно повлияет на одну из главных отраслей, которая не только обеспечивает питанием украинцев, но и наполняет бюджет и зарабатывает валюту для страны, — агропромышленный комплекс.

«Последствия распространения коронавируса для украинского сельского хозяйства, как и для всей украинской экономики, являются абсолютно непредсказуемыми, — сообщил агентству Интерфакс-Украина президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситс. — О результатах карантина языком цифр можно будет говорить только тогда, когда будет понимание, когда он закончится. Одно дело, если он прекратится 3−4 апреля, другое — если меры безопасности продолжатся и в течение апреля.

По моему прогнозу, именно так и будет, поэтому можно только предположить, что молочнотоварное производство, а также небольшие фермерские хозяйства по производству овощей, фруктов, ягод окажутся на грани выживания, некоторые обанкротятся из-за снижения внутреннего спроса.

Кроме того, говоря о макроэкономике, стоит помнить, что системная мировая рецессия, в которую упадут крупнейшие экономики мира, по прогнозам ведущих экономистов мира, начнется через два-три месяца. Поэтому следует ожидать влияния пандемии коронавируса и на экспорт отечественной агропродовольственной продукции.

Сейчас сложно предугадать, насколько может упасть мировой аграрный экспорт, в том числе украинский. Однако удар будет существенным. Украинский аграрный экспорт является значительной частью всего украинского экспорта — более 20 млрд долларов ежегодно, поэтому даже падение на 10%, 15%, или 20% может составлять до минус 4 млрд долларов валютных поступлений в государственную казну. А это достаточно существенный показатель для нашей слабой экономики", — подытожил Лисситс.

Стоит напомнить, что ранее о влиянии пандемии и карантина на экономику Украины «ФАКТАМ» рассказал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. По его мнению, не все последствия будут негативными. Есть и плюсы в сложившейся ситуации, но при условии, что Украина сможет ими воспользоваться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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