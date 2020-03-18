27.23 / 28.57 29.60 / 31.19
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Продукты дорожают, а у бизнеса огромные убытки: первые последствия карантина в Украине

14:13 18 марта 2020 1198
супермаркет
Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

Резкий рост курсов доллара и евро по отношению к гривне, похоже, далеко не самое страшное последствие пандемии коронавируса для экономики Украины. Сегодня ни один экономист не готов точно рассчитать, сколько потеряют экономическая и финансовая системы страны от введения карантина и жестких ограничений деятельности бизнеса. Однако некоторые предварительные прогнозы негативного влияния эксперты уже дают. Давайте попробуем разобраться, что нас ждет в будущем.

«Карантин вызовет один из крупнейших кризисов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса в Украине»

Начнем с того, что уже сейчас в Украине наблюдается рост цен на товары первой необходимости и особенно продукты питания. На волне ажиотажного спроса некоторые продукты уже исчезают с прилавков магазинов, а продавцы не могут ответить, когда будет новая поставка. В правительстве заявляют, что цены на продукты в магазинах и их наличие будут под контролем.

«Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости, — сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. — Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность. Верховная Рада Украины приняла „Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“. Документом на Кабинет министров Украины возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары».

По его словам, Минэкономики будет мониторить цены на следующие продукты питания:

  • мука пшеничная высшего сорта;
  • хлеб из муки пшеничной высшего сорта;
  • хлеб из муки пшеничной I сорта;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
  • крупа гречневая;
  • рис;
  • говядина I категории;
  • свинина;
  • сало;
  • птица;
  • колбаса вареная I сорта;
  • молоко жирностью 2,5%;
  • сметана жирностью 20%;
  • сыр мягкий;
  • масло;
  • яйца куриные;
  • сахар-песок;
  • масло подсолнечное;
  • картофель;
  • соль.

Тем временем влияние карантина из-за коронавируса уже начали ощущать на себе различные сектора экономики. В частности, согласно результатам исследования компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster, продажи заведений общественного питания в Украине только за четыре дня карантина, с 12 по 15 марта 2020 года, сократились в среднем на 26% по сравнению с показателем за аналогичный период на прошлой неделе. В выходные, 14−15 марта, этот показатель просел на целых 36%.

Продажи резко снизились не только в столице (на 24%), но и во всех крупных областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 23%, в Харькове — на 20%, в Одессе и Днепре — на 24%. Многие заведения, деятельность которых официально приостановлена, пытаются срочно переориентироваться на доставку товаров. Те, кто не успел сделать это раньше, встают в очередь на подключение к сервисам типа Glovo или Uber Eats. Другие организуют свою доставку, превращая официантов во временных курьеров. Форматы заведений, которые раньше не работали с доставкой (бары, пабы, кофейни, заведения с караоке, кальянные), также борются за клиентов: многие предлагают акции и скидки за самовывоз блюд и напитков. Часть рестораторов предпочитает подождать несколько дней, прежде чем принимать какие-то решения о новом формате работы.

«Уже сейчас ясно, что карантин из-за пандемии коронавируса вызовет один из крупнейших кризисов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса в Украине за последние годы», — сообщил «ФАКТАМ» соучредитель системы автоматизации для заведений Poster Родион Ерошек.

«Небольшие фермерские хозяйства окажутся на грани выживания, а некоторые обанкротятся»

Также, по мнению экспертов, коронавирус негативно повлияет на одну из главных отраслей, которая не только обеспечивает питанием украинцев, но и наполняет бюджет и зарабатывает валюту для страны, — агропромышленный комплекс.

«Последствия распространения коронавируса для украинского сельского хозяйства, как и для всей украинской экономики, являются абсолютно непредсказуемыми, — сообщил агентству Интерфакс-Украина президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситс. — О результатах карантина языком цифр можно будет говорить только тогда, когда будет понимание, когда он закончится. Одно дело, если он прекратится 3−4 апреля, другое — если меры безопасности продолжатся и в течение апреля.

По моему прогнозу, именно так и будет, поэтому можно только предположить, что молочнотоварное производство, а также небольшие фермерские хозяйства по производству овощей, фруктов, ягод окажутся на грани выживания, некоторые обанкротятся из-за снижения внутреннего спроса.

Кроме того, говоря о макроэкономике, стоит помнить, что системная мировая рецессия, в которую упадут крупнейшие экономики мира, по прогнозам ведущих экономистов мира, начнется через два-три месяца. Поэтому следует ожидать влияния пандемии коронавируса и на экспорт отечественной агропродовольственной продукции.

Сейчас сложно предугадать, насколько может упасть мировой аграрный экспорт, в том числе украинский. Однако удар будет существенным. Украинский аграрный экспорт является значительной частью всего украинского экспорта — более 20 млрд долларов ежегодно, поэтому даже падение на 10%, 15%, или 20% может составлять до минус 4 млрд долларов валютных поступлений в государственную казну. А это достаточно существенный показатель для нашей слабой экономики", — подытожил Лисситс.

Стоит напомнить, что ранее о влиянии пандемии и карантина на экономику Украины «ФАКТАМ» рассказал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. По его мнению, не все последствия будут негативными. Есть и плюсы в сложившейся ситуации, но при условии, что Украина сможет ими воспользоваться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Шахов

Коронавирус у Шахова: стало известно, когда нардеп был в Раде в последний раз

Стоп-кадр с видео

Полетели головы: в Херсоне уволили чиновников из-за танца в чулках 8 Марта (видео)

Геннадий Кернес

«Там одни трупики»: Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии (видео)

супермаркет

Продукты дорожают, а у бизнеса огромные убытки: первые последствия карантина в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер