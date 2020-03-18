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Украина

«Там одни трупики»: Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии (видео)

14:18 18 марта 2020 1195
Геннадий Кернес
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Городской голова Харькова Геннадий Кернес во время своего выступления дал странную оценку положению в Италии. Ранее он отказался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

«В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики», — заявил Кернес.

Видео опубликовал Telegram-канал «ХС»:

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Венеции стало намного чище. Отсутствие туристов привело к тому, что вода в каналах вновь стала прозрачной.

Напомним, общее число смертей уже превышает 1800 человек, а число инфицированных опасным заболеванием приближается к 25 тысячам.

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