- 15:11 Коронавирус у Шахова: стало известно, когда нардеп был в Раде в последний раз
- 15:08 Распространял фейки о коронавирусе: в Одессе поймали интернет-провокатора
- 15:01 Карантин в Украине: для пожилых людей обещают организовать бесплатную доставку продуктов и лекарств
- 15:00 Зеленскому хотят разрешить единолично вводить чрезвычайное положение: что об этом известно
- 14:56 Выбирала иностранцев: сотрудница одесского банка сняла миллионы гривен с чужих счетов
- 14:35 Грузовик протаранил легковушку под Николаевом: есть погибший
- 14:34 Чеснок не поможет: МОЗ развенчал миф о борьбе с COVID-19
- 14:22 Украина организует чартеры для возвращения украинцев: откуда и как можно улететь
- 14:18 «Там одни трупики»: Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии
- 14:13 Продукты дорожают, а у бизнеса огромные убытки: первые последствия карантина в Украине
- 14:04 Нардеп Шахов подхватил коронавирус
- 13:52 Организаторы «Евровидения» отменили ряд мероприятий
«Там одни трупики»: Кернес отличился странным заявлением о коронавирусе в Италии (видео)
Городской голова Харькова Геннадий Кернес во время своего выступления дал странную оценку положению в Италии. Ранее он отказался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.
«В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики», — заявил Кернес.
Видео опубликовал Telegram-канал «ХС»:
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Венеции стало намного чище. Отсутствие туристов привело к тому, что вода в каналах вновь стала прозрачной.
Напомним, общее число смертей уже превышает 1800 человек, а число инфицированных опасным заболеванием приближается к 25 тысячам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...