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Из-за коронавируса каналы в Венеции стали намного чище (фото, видео)
В эпидемии коронавируса можно найти и свои положительные стороны. Например, в Италии, где наблюдается самая серьезная в Европе вспышка COVID-19. Так, каналы в Венеция в отсутствие толп туристов стали намного чище. Жители города, который обычно переполнен приезжими, публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, что вода венецианских каналов на удивление прозрачна, и практически никакого движения по ним нет. Разрешено плавать лишь немногим водным автобусам ACTV и служебным транспортным средствам.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Европа переживает карантин.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!