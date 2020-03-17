Из-за коронавируса каналы в Венеции стали намного чище (фото, видео)

Мир

В эпидемии коронавируса можно найти и свои положительные стороны. Например, в Италии, где наблюдается самая серьезная в Европе вспышка COVID-19. Так, каналы в Венеция в отсутствие толп туристов стали намного чище. Жители города, который обычно переполнен приезжими, публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, что вода венецианских каналов на удивление прозрачна, и практически никакого движения по ним нет. Разрешено плавать лишь немногим водным автобусам ACTV и служебным транспортным средствам.

фото Facebook VENEZIA PULITA

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Европа переживает карантин.





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