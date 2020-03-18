Зеленскому хотят разрешить единолично вводить чрезвычайное положение: что об этом известно

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На заседании Кабмина Министерству юстиции поручили разработать проект закона, расширяющий полномочия президента — дать ему право вводить в стране чрезвычайное положение во время карантина, если Верховная Рада, в чьей юрисдикции находится этот вопрос, не сможет собраться и работать. Кстати, в Украине режим ЧС объявили в ряде областей, в том числе и Киевской -такие решения принимают власти на местах.
«Кто-то в государстве должен объявлять чрезвычайное положение. Прошу такой законопроект совместно с Верховной Радой подготовить и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия», — цитирует «Укринформ» премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Также на заседании правительства глава Кабмина заявил, что в сложившейся ситуации нужен закон, который бы позволил «от одного органа власти к другому передавать полномочия, управлять страной. «Мы не знаем, какие последствия могут быть: или Верховная Рада может быть заблокирована, или Кабмин, или президент. Неизвестно кто не сможет работать из-за болезни», — добавил Шмыгаль.
Также премьер поручил подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады относительно изменений в закон о карантине, изменений в регламент работы парламента, в частности о возможности дистанционной работы и дистанционного голосования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский подписал четыре закона, направленные на борьбу с коронавирусом, которые на внеочередном пленарном заседании 17 марта приняла Верховная Рада
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