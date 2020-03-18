В Киевской области ввели режим ЧС из-за коронавируса

Украина

Киевская область вслед за Житомирской и Черновицкой областями ввела режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Соответствующее решение 18 марта приняли на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Эпидемическая ситуация в регионе классифиципрована как «Медико-биологическая ЧС природного характера регионального уровня».

В области начала работать горячая линия, на которой врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и помощи при подозрении на COVID-19.

Напомним, 18 марта стало известно о новом случае заражения коронавирусом в Киевской области.

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