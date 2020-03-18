- 12:12 Тепло задержится ненадолго: украинцев предупредили о резкой перемене погоды
- 12:04 Кого ждет успех: гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака
- 12:00 Противодействие коронавирусу: Зеленский подписал ряд важных законов
- 11:58 Бойфренд Свитолиной не дает ей скучать во время карантина
- 11:54 Коты и коронавирус: хозяева делятся смешными фото питомцев на злобу дня
- 11:44 ПриватБанк приостановил наличный обмен валют: что нужно знать
- 11:40 Можно ли заразиться коронавирусом от умершего: в ВОЗ дали ответ
- 11:21 Экс-президент «Реала» угодил в реанимацию с коронавирусом
- 11:17 Подхвативший коронавирус житель Киевщины находится в самоизоляции
- 11:11 Кинозвезда Эмма Стоун отложила свою свадьбу из-за коронавируса
- 11:10 Первая жертва агрессии России в Крыму: ровно 6 лет назад в Симферополе убили Сергея Кокурина
- 10:54 Звезда «Игры престолов» и «Властелина колец» с женой напились и устроили дебош в самолете
Противодействие коронавирусу: Зеленский подписал ряд важных законов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона, направленные на борьбу с коронавирусом, которые на внеочередном пленарном заседании 17 марта приняла Верховная Рада, в том числе и о поддержке предпринимателей на период карантина.
Как передает «УНН», подписаны четыре закона, один из которых, в частности, предусматривает закупку товаров и услуг без процедуры, определенной законом Украины «О публичных закупках, а также госконтроль за ценами на медпрепараты и социально значимые товары.
Вторым законом разрешается закупка медтоваров за бюджетные средства с привлечением закупочной организации. Третий — временно освобождает от НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.
Еще один закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины для поддержки предпринимателей — для них устанавливается ряд льгот.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент принял закон, которым вводится административная и уголовная ответственность за нарушение санитарных норм во время карантнина, направленного на предотвращения распространения коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Детям запрещено выходить на улицу: в сети распространяют очередной фейк о карантине из-за коронавируса
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт