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Украина

Противодействие коронавирусу: Зеленский подписал ряд важных законов

12:00 18 марта 2020 200
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона, направленные на борьбу с коронавирусом, которые на внеочередном пленарном заседании 17 марта приняла Верховная Рада, в том числе и о поддержке предпринимателей на период карантина.

Как передает «УНН», подписаны четыре закона, один из которых, в частности, предусматривает закупку товаров и услуг без процедуры, определенной законом Украины «О публичных закупках, а также госконтроль за ценами на медпрепараты и социально значимые товары.

Вторым законом разрешается закупка медтоваров за бюджетные средства с привлечением закупочной организации. Третий — временно освобождает от НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.

Еще один закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины для поддержки предпринимателей — для них устанавливается ряд льгот.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент принял закон, которым вводится административная и уголовная ответственность за нарушение санитарных норм во время карантнина, направленного на предотвращения распространения коронавируса.

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