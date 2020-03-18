- 17:14 В Киеве подтвердили коронавирус у военного пенсионера: первые подробности
- 17:06 Суд отказался проводить заседания по "делу Шеремета" из-за карантина
- 16:59 В Киеве запретили торговлю на рынках и ярмарках, несогласных будут штрафовать
- 16:56 Киев догнал Москву по дороговизне жизни
- 16:51 Звезда «Дизель Шоу» призналась, когда выйдет замуж
- 16:46 Противодействие коронавирусу: какие важные законы подписал Зеленский
- 16:45 В Киеве полицейским пришлось спасать пьяного водителя, пытавшегося от них убежать
- 16:42 «Если видят компанию, требуют разойтись. Штраф — 400 долларов»: как борются с коронавирусом в Чехии
- 16:41 Предвестник Апокалипсиса: жителей США напугало гигантское облако
- 16:22 Прокуратура завела дело на судью, отпустившую подозреваемого в убийстве ребенка
- 16:15 В Италии наказали украинку, пытавшуюся заработать на коронавирусе
- 16:09 Протесты в Фастове: полиция разблокировала железнодорожную станцию
«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», подготовка к которому шла в штатном режиме, отменили из-за коронавируса. Об этом официально заявили организаторы. Министерство здравоохранения Нидерландов назвало проведение конкурса недопустимым. Участников «Евровидения» обещают пригласить на следующий год. Однако, им придется подготовить новые песни.
«За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать проведение этого события, как планировалось. В основе этого решения лежит беспокойство о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире», — говорится в официальном сообщении.
Конкурс планируют провести в 2021 году в Роттердаме. Условия участия обещают уточнить в ближайшее время.
«Мы просим немного терпения, работаем над последствиями этого беспрецедентного решения, и терпеливо ждем новых новостей в ближайшие дни и недели», — сообщают организаторы конкурса.
Напомним, ранее появились слухи об отмене конкурса, когда коронавирус был выявлен у одного из членов Европейского вещательного союза. Представители Швеции и Израиля отказались от участия в конкурсе.
Ранее организаторы «Евровидения» отменили ряд мероприятий в рамках конкурса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..