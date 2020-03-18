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Шоу-бизнес

«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

15:40 18 марта 2020 169
логотип Евровидения
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Конкурс «Евровидение-2020», подготовка к которому шла в штатном режиме, отменили из-за коронавируса. Об этом официально заявили организаторы. Министерство здравоохранения Нидерландов назвало проведение конкурса недопустимым. Участников «Евровидения» обещают пригласить на следующий год. Однако, им придется подготовить новые песни.

«За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать проведение этого события, как планировалось. В основе этого решения лежит беспокойство о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире», — говорится в официальном сообщении.

Конкурс планируют провести в 2021 году в Роттердаме. Условия участия обещают уточнить в ближайшее время.

«Мы просим немного терпения, работаем над последствиями этого беспрецедентного решения, и терпеливо ждем новых новостей в ближайшие дни и недели», — сообщают организаторы конкурса.

Напомним, ранее появились слухи об отмене конкурса, когда коронавирус был выявлен у одного из членов Европейского вещательного союза. Представители Швеции и Израиля отказались от участия в конкурсе.

Ранее организаторы «Евровидения» отменили ряд мероприятий в рамках конкурса.

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