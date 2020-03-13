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Как коронавирус повлияет на «Евровидение»: заявление властей Роттердама
Несмотря на то, что в Нидерландах, как и в ряде европейских стран, отменили публичные мероприятия из-за коронавируса, подготовка к «Евровидению» идет полным ходом. Власти Роттердама, где в мае состоится конкурс, заявили, что пока отменять или переносить конкурс на другие даты не будут.
Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond сказал, что они вернуться к вопросу с конкурсом 5−6 апреля. Тогда, вероятнее всего, и решится судьба «Евровидения».
«Для меня последний день — это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет „Евровидение“ или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано», — отметил Ахмед Абуталеб.
Сейчас подготовка к конкурсу идет в обычном режиме и в запланированные сроки.
«Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса», — цитирует слова члена муниципального совета Роттердама по туризму Касми издание ad.nl.
Напомним, конкурс стартует 12 мая. В нем примут участие представители 41 страны. Украину представляет группа GO_A с песней «Соловей». По прогнозам букмекеров украинцы занимают 27-е место.
Российская группа Little Big с опозданием представила конкурсную песню и занимает 5-ю строчку.
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