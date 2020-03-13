26.00 / 26.61 28.92 / 29.71
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Как коронавирус повлияет на «Евровидение»: заявление властей Роттердама

16:18 13 марта 2020 45
Евровидение-2020 логотип
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что в Нидерландах, как и в ряде европейских стран, отменили публичные мероприятия из-за коронавируса, подготовка к «Евровидению» идет полным ходом. Власти Роттердама, где в мае состоится конкурс, заявили, что пока отменять или переносить конкурс на другие даты не будут.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond сказал, что они вернуться к вопросу с конкурсом 5−6 апреля. Тогда, вероятнее всего, и решится судьба «Евровидения».

«Для меня последний день — это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет „Евровидение“ или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано», — отметил Ахмед Абуталеб.

Сейчас подготовка к конкурсу идет в обычном режиме и в запланированные сроки.

«Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса», — цитирует слова члена муниципального совета Роттердама по туризму Касми издание ad.nl.

Напомним, конкурс стартует 12 мая. В нем примут участие представители 41 страны. Украину представляет группа GO_A с песней «Соловей». По прогнозам букмекеров украинцы занимают 27-е место.

Российская группа Little Big с опозданием представила конкурсную песню и занимает 5-ю строчку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

Такое не прощают: Цимбалюк резко высказался в адрес Зеленского

больница

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-2019

земля

В Украине впервые могут ограничить использование воды: кого это коснется

Граница

Украина закрывает границы из-за коронавируса: что об этом известно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер