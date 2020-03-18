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Организаторы «Евровидения» отменили ряд мероприятий
Организаторы «Евровидения», подготовка к которому пока идет в обычном режиме, были вынуждены отменить ряд мероприятий в рамках конкурса из-за коронавируса. Нидерланды, где планируется в мае международный песенный конкурс, решили не проводить традиционный ежегодный концерт. Также организаторы «Евровидения» сообщили, что отказались от съемок визиток участников.
Об изменениях в подготовке «Евровидения-2020» сообщил мэр города Роттердам Ахмед Абуталеб.
«В целом подготовка к „Евровидению-2020“ идет по плану. Сцену начнут сооружать 5−6 апреля», — говорится в официальном сообщении.
Пока организаторы конкурса на совещании в Роттердаме приняли решение не отменять и не переносить конкурс из-за коронавируса. Но ситуация может измениться в ближайшее время. Судьбу конкурса обещают решить 5−6 апреля.
«Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новостей о Евровидении в этом году. В связи с постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом, необходимо учитывать каждый важный элемент. Пожалуйста, потерпите. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время», — говорится на странице «Евровидения» в Instagram.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у одного из членов Европейского вещательного союза. Из-за этого Швеция и Израиль отказались от участия в конкурсе.
Некоторые СМИ уже распространили информацию об отмене «Евровидения».
Пока представители Украины группа GO_A готовится к поездке в Нидерланды. По опросам на сайте «Евровидения» коллектив занимает четвертое место.
А по прогнозам букмекеров GO_A находится на 27 месте в рейтинге.
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