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Люди и звери

Еноты-полоскуны «посоветовали», как вести себя во время пандемии: смешное видео

19:53 18 марта 2020 116
Еноты
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве в связи с карантином из-за коронавируса закрыли зоопарк, сообщается его на странице в Facebook. Пока копытные, хищники, приматы, птицы и прочая живность «отдыхает» от посетителей, персонал Киевского зоопарка выходит на работу, ведь животным нужен уход и едят они по расписанию.

В соцсети разместили видео со смешными енотами-полоскунами, которые делятся правилами поведения, которых нужно придерживаться во время пандемии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по состоянию на 17 марта в Украине было подтверждено 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 закончились летально. По данным Минздрава, в вирусологические референс-лаборатории доставлено 25 образцов, протестировано 34 образца (получено 7 позитивных результатов, остальные в работе).

В Киеве, где подтверждены два первых случая коронавируса, на время карантина прекратил работу метрополитен, с 18 марта и до 3 апреля закрыто междугороднее и межобластное авиа, ж/д и автобусное пассажирское сообщение. Столичный общественный транспорт наземного сообщения работает, но с оговоркой: в маршрутках могут перевозить не более 10 пассажиров, в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 20 человек.

Было объявлено, что в общественный транспорт будут пускать людей лишь в защитных масках (контролировать соблюдение правил поручили полиции).

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