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Происшествия

Прокуратура завела дело на судью, отпустившую подозреваемого в убийстве ребенка

16:22 18 марта 2020 185
Суд
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Открыто уголовное производство в отношении судьи, которая незаконно освободила бывшего сотрудника МВД А.П.Балакирева, осужденного за смерть двухлетнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Трагедия произошла в мае 2016 года. Мама оставила двухлетнего Диму под присмотром гражданского мужа А.П. Балакирева. В результате мальчик был обнаружен мертвым.

Балакирева арестовали, и он признался, что несколько раз ударил ребенка, потому что тот капризничал и звал маму.

Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы. Однако через 10 месяцев его освободили благодаря «закону Савченко» — в ноябре 2019 года судья Шевченковского районного суда столицы приняла решение об освобождении Балакирева от отбывания наказания.

Напоминаем, сразу после освобождения Балакирев скрылся и объявлен в розыск.

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