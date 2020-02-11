Украина

Выпущенный из тюрьмы убийца двухлетнего ребенка объявлен в розыск

Осужденный за убийство двухлетнего ребенка, но вышедший по условно-досрочному освобождению Александр Балакирев объявлен в розыск.

«Прокуратурой города Киева в Ирпенский отдел ГУ НП в Киевской области направлено письмо по организации выполнения решения Киевского апелляционного суда, который признал незаконным условно-досрочном освобождении осужденного Балакирева А.П. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока не известно», — сообщают в прокуратуре.

Скрывшийся объявлен в розыск — данные Александра Балакирева размещены на соответствующей страничке на сайте МВД.

В прокуратуре напомнили, что Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы, однако в ноябре 2019 года Шевченковский районный суд выпустил его по УДО.

«05 февраля 2020 года по апелляции столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление Шевченковского районного суда города Киева», — добавили в прокуратуре.

Эксклюзивный материал, в котором мать убитого мальчика жаловалась на угрозы со стороны своего бывшего гражданского мужа, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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