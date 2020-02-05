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Происшествия

Суд в Киеве отменил условно-досрочное освобождение убийцы двухлетнего ребенка

18:23 5 февраля 2020 104
судьи
Инф. «ФАКТОВ»

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу столичной прокуратуры и отменил незаконное решение Шевченковского райсуда Киева, который условно-досрочно освободил мужчину, приговоренного к 10 годам за смерть 2-летнего ребенка. Об этом сообщила Надежда Максимец.

Она также отметила, что несмотря на эмоциональные возражения адвокатов убийцы, коллегия судей учла аргументы и доводы прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в мае 2016 года. Мама двухлетнего Димы поехала с дочкой по делам, а малыша оставила на попечении гражданского мужа. Когда она вернулась вечером домой, супруг сказал, что мальчик уже спит.

Утром женщина подошла к кроватке ребенка и увидела, что сын мертв. Балакирева арестовали, и он сразу же признался, что несколько раз ударил малыша, потому что тот капризничал и все время звал маму.

Александр Балакирев был приговорен Бородянским районным судом Киевской области к десяти годам лишения свободы. Однако освободился через 10 месяцев благодаря «закону Савченко». После этого он начал угрожать своей бывшей гражданской жене.

Фото из Facebook Надежды Максимец

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