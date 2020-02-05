- 18:24 Пассажирский самолет развалился на части и загорелся во время посадки в Стамбуле
- 18:23 Суд в Киеве отменил условно-досрочное освобождение убийцы двухлетнего ребенка
- 18:22 Иванка Трамп напугала пользователей сети рекламным роликом, похожим на отрывок из фильма ужасов
- 18:07 Ярмарка винтажной продукции и выставка «Сад памяти»: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:03 В сети появилось жуткое видео Тилля Линдеманна с ампутированными конечностями
- 18:00 Под Киевом обезвредили банду, промышлявшую кражами элитных авто
- 17:57 «Шахтер» не смог добыть в Турции вторую победу за день
- 17:46 Катастрофа «Боинга» МАУ: Рябошапка не нашел общий язык с генпрокурором Ирана
- 17:40 Селена Гомес снялась в самой откровенной фотосессии за всю свою карьеру
- 17:25 Запорожская фирма пыталась заработать миллионы гривен на поставках неисправных деталей для танков
- 17:15 Криштиану Роналду оригинально поздравил себя любимого с 35-летием
- 17:11 Митинг аграриев: Зеленского призывают уволить директора НАБУ Сытника и остановить давление на холдинг
Суд в Киеве отменил условно-досрочное освобождение убийцы двухлетнего ребенка
Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу столичной прокуратуры и отменил незаконное решение Шевченковского райсуда Киева, который условно-досрочно освободил мужчину, приговоренного к 10 годам за смерть 2-летнего ребенка. Об этом сообщила Надежда Максимец.
Она также отметила, что несмотря на эмоциональные возражения адвокатов убийцы, коллегия судей учла аргументы и доводы прокуратуры.
Напомним, трагедия произошла в мае 2016 года. Мама двухлетнего Димы поехала с дочкой по делам, а малыша оставила на попечении гражданского мужа. Когда она вернулась вечером домой, супруг сказал, что мальчик уже спит.
Утром женщина подошла к кроватке ребенка и увидела, что сын мертв. Балакирева арестовали, и он сразу же признался, что несколько раз ударил малыша, потому что тот капризничал и все время звал маму.
Александр Балакирев был приговорен Бородянским районным судом Киевской области к десяти годам лишения свободы. Однако освободился через 10 месяцев благодаря «закону Савченко». После этого он начал угрожать своей бывшей гражданской жене.
Фото из Facebook Надежды Максимец
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.