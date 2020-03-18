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Карантин внес изменения в жизнь каждого из нас. Не стали исключением и знаменитости. Народная артистка Украины, одна из самых востребованных отечественных звезд Ольга Сумская признается, что коронавирус перевернул все планы ее семьи. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ольга Сумская рассказала, зачем достала швейную машинку, как использует водку и почему недовольна собой.

— Из-за карантина мы отменили десять спектаклей «Анны Карениной» — должны были ехать на гастроли по Донбассу, — рассказала Ольга. — Отложили и нашу новую работу — пьесу «Страсти», где играем со Снежаной Егоровой, — премьера только состоялась в Харькове. Все отменено до мая. В Киеве продолжаются лишь съемки социальных и развлекательных телепрограмм. Но они проходят без зрителей. При этом все, задействованные в съемочном процессе, придерживаются мер безопасности — в масках, постоянно обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. У меня сейчас вообще выработался особый режим поведения.

— Какой именно?

— Я выхожу из дверей квартиры, держа в руках дезинфектор. Потом опрыскиваю им все поверхности, с которыми могу соприкасаться, начиная с лифта. В нашем парадном сидит консьержка, которая постоянно обрабатывает лифт, ручки дверей и кварцует холл подъезда. Мы с Виталием передвигаемся исключительно на своей машине — никаких поездов и самолетов. Я хотела полететь к старшей дочери, Тоне, в Москву — она ждет второго ребенка — но сейчас это невозможно. Поэтому поддерживаю ее онлайн.

— Когда планируется прибавление в семействе?

— Тоня должна родить в апреле, и я очень хотела быть рядом с ней в это время. Но уже ничего не поделаешь. Дочь очень ответственно относится к ситуации. Они с Володей и дочерью Евой живут за городом, закупили необходимые вещи. Правда, говорят, что такого ажиотажа, как у нас, у них пока нет. Тоня выходит на улицу только в маске и с дезинфектором. Слава Богу, там их еще можно купить.

— Вы успели запастись средствами защиты?

— Нет! Мне пришлось научиться делать антисептик самой и, кстати, это неплохо получилось. Делюсь рецептом. Все подобные средства сушат кожу, поэтому к спирту я добавляю немного глицерина и несколько капель апельсинового масла для приятного аромата. Запасы водки дома у нас пока есть, поэтому обхожусь без медицинского спирта. А полученную жидкость заливаю в опрыскиватели для цветов — очень удобно.

— Может, вы и маски сами шьете?!

— А в этом ничего странного нет, учитывая, что простые медицинские маски сейчас не достать. К тому же я видела, как у коллег, после трехчасового ношения масок с клапаном, развивалась дикая аллергия. Поэтому я вспомнила, как нас, в институте, учили на уроках гражданской обороны надевать противогаз и шить маски. До сих пор помню, как нам объяснял преподаватель, что десять слоев марли вполне защищают от попадания бактерий. К тому же маску можно прокипятить и прогладить — она многоразовая. Я уже не говорю о том, что ее верхний слой можно сделать из какой-то красивой хлопчатобумажной ткани или вообще вышить. В общем, наших людей голыми руками не возьмешь. Поэтому, на днях, я открыла свою сенсорную швейную машинку и уже готова строчить. Благо время для этого есть.

— Как и для того, чтобы приготовить что-то вкусное — вы ведь еще и известный кулинар.

— Сейчас меня больше балует Виталий (актер Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской. — Ред.), он отвечает за «вкусности». Муж делает потрясающую паэлью с морепродуктами. Для нее отдельно варится рис, потом обжариваются любые овощи, которые есть в холодильнике. Затем все смешивается на сковородке с маслом, добавляются тигровые креветки, чеснок и домашнее лечо. Вкуснятина сумасшедшая! Правда, к своему питанию я теперь подхожу очень продуманно. Недавно сделала подробный анализ крови, обратилась к диетологу, и она мне полностью изменила рацион.

Виталий Борисюк и Ольга Сумская

— От каких продуктов вы отказались?

— Молоко и все молочные продукты. Все сладкое, углеводы. Утром я ем омлет и салат. Фрукты можно только за полчаса до обеда — ни в коем случае утром. Перекусы мне запрещены, только три приема пищи в день. Поэтому за время карантина я постараюсь подтянуть фигуру и скинуть десять лишних килограммов!

— Откуда они взялись?!

— По мне действительно не видно, лицо, грудь — все как положено. Все остальное просто умело маскирую, и в этом мне помогает высокий рост. Но я поняла, что срочно надо что-то менять, когда появилось ужасное ощущение тяжести, которое стало мешать. В общем, настроена я решительно.

— Вы ходите в магазин?

— Мы стараемся ограничивать свое перемещение. Мне приходится выходить на улицу два раза в день, чтобы выгулять собак. Возвращаюсь, мою им лапы и обрабатываю дезинфектором, закрывая глазки. Обрабатываю им мылом даже ноздри! Я и себе мою ноздри хозяйственным мылом.

Приходится выходить и в магазин. Обязательно в очках и латексных перчатках. Мне кажется у наших людей все же есть какая-то беспечность. Недавно общаюсь со своей однокурсницей, которая живет в Генуе. Она рассказала, что выходит на улицу буквально в скафандре и только, чтобы вынести мусор. Надевает лыжные очки — только они могут защитить слизистую глаз. Продукты они заказывают по интернету, им привозят и оставляют пакет под дверью.

— Ваша младшая дочь, Анна, выходит на улицу?

— Категорически нет! Каждый день, с девяти утра у нее проходят онлайн-занятия по сценической речи. К тому же она немного подкашливает, мы волновались, возили ее к доктору, оказался трахеит. Так что теперь лечим ребенка и ждем окончания карантина.

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