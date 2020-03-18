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На Донбассе поймали "фокусника", развращавшего подростков
В Славянске Донецкой области полиция задержала мужчину, который в течение двух лет развращал несовершеннолетних детей. Недавно в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала пенсионера, уличенного в совращении пятилетней девочки.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018−2020 годов житель Славянска под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет. Совершая с ними развратные действия, злоумышленник давал им по 50 гривен и отпускал домой, сообщили в прокуратуре Донецкой области.
Родители детей, узнав об этом, обратились в полицию.
Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под страже.
Напомним, ранее суд в Николаеве приговорил к 14 годам тюрьмы педофила, изнасиловавшего 14-летнюю девочку.
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