Украина

В Киеве планируют возобновить работу метро: что об этом известно (видео)

В Киеве разрабатывают мероприятия для восстановления работы метрополитена. Об этом сообщил в видеообращении заместитель городского головы Киева Владимир Прокопив

Он отметил, что неработающий метрополитен — огромная проблема для города. Но киевская власть выполняет постановление Кабинета министров.

«Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями. Метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города», — сказал Прокопив.

Он также отметил, что разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз людей из соседних областей на работу и с работы. Это в особенности касается медбратьев и медсестер киевских больниц.

Ранее сообщалось, что в Киеве запретили торговлю на рынках.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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