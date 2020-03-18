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Шоу-бизнес

Киевская оперетта "запускает" бесплатные спектакли онлайн: что, где и когда можно посмотреть

19:54 18 марта 2020 68
Опера
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что в стране из-за коронавируса введен карантин, и остановлена работа театров по всей стране, Национальная оперетта Украины организует бесплатную трансляцию своих спектаклей онлайн.

Как сообщает пресс-служба оперетты, первую трансляцию можно посмотреть уже в четверг, 19 марта.

Онлайн-трансляции будут проводиться на YouTube-канале KievOperetta.

Программа включает такие спектакли:

  • 19 марта — концерт «Шедевры барочной музыки «Венецианская ночь»;
  • 21 марта — мюзикл «Скрипач на крыше» Дж. Бока;
  • 23 марта — концерт «Штраус в оперетте»;
  • 25 марта — оперетта «Графиня Марица», И. Кальмана;
  • 27 марта — концерт «Музыка из кинофильмов»;
  • 29 марта — мюзикл «Sugar, или В джазе только девушки», Дж. Стайна;
  • 31 марта — концерт «Мировые мюзиклы. Лучшее!»;
  • 2 апреля — мюзикл «Семейка Аддамс» Э.Липпа.

Начало трансляций в 19:00.

Ранее сообщалось, что в Днепре оперную труппу, которая вернулась из Европы, отправили на карантин.

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