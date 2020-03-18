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Киевская оперетта "запускает" бесплатные спектакли онлайн: что, где и когда можно посмотреть
В связи с тем, что в стране из-за коронавируса введен карантин, и остановлена работа театров по всей стране, Национальная оперетта Украины организует бесплатную трансляцию своих спектаклей онлайн.
Как сообщает пресс-служба оперетты, первую трансляцию можно посмотреть уже в четверг, 19 марта.
Онлайн-трансляции будут проводиться на YouTube-канале KievOperetta.
Программа включает такие спектакли:
- 19 марта — концерт «Шедевры барочной музыки «Венецианская ночь»;
- 21 марта — мюзикл «Скрипач на крыше» Дж. Бока;
- 23 марта — концерт «Штраус в оперетте»;
- 25 марта — оперетта «Графиня Марица», И. Кальмана;
- 27 марта — концерт «Музыка из кинофильмов»;
- 29 марта — мюзикл «Sugar, или В джазе только девушки», Дж. Стайна;
- 31 марта — концерт «Мировые мюзиклы. Лучшее!»;
- 2 апреля — мюзикл «Семейка Аддамс» Э.Липпа.
Начало трансляций в 19:00.
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