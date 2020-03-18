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Украина на карантине: в Киеве пассажиры срывали злость на трамваях, а в Харькове брали их штурмом (фото, видео)
К введенному в Украине в связи с распространением коронавируса карантину и ограничениям по количеству пассажиров в наземном транспорте, с пониманием отнеслись не все украинцы.
В Киеве в автобусы на Подол и Петровку пускали больше 10 человек. Люди были без масок.
В другом столичном районе мужчина пытался остановить трамвай. Так он выражал свой протест против того, что его не пускали в транспорт из-за того, что в середине уже было разрешенное количество людей. К тому же у мужчины не было маски.
В первый день без метро по Харькову курсировали переполненные трамваи и неконтролируемые маршрутки.
Между тем, в «Киевпасстрансе» обещают увольнять и лишать премий тех водителей, которые будут пускать в автобусы больше 10 человек.
Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейские и мобильные группы будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок.
В Одессе уже на 1700 гривен оштрафовали водителя маршрутки, который нарушил одно из требований карантина, введенного в Украине в целях не распространения коронавируса.
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