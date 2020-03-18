27.24 / 28.54 29.55 / 31.10
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина на карантине: в Киеве пассажиры срывали злость на трамваях, а в Харькове брали их штурмом (фото, видео)

19:10 18 марта 2020 321
наземный транспорт
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

К введенному в Украине в связи с распространением коронавируса карантину и ограничениям по количеству пассажиров в наземном транспорте, с пониманием отнеслись не все украинцы.

В Киеве в автобусы на Подол и Петровку пускали больше 10 человек. Люди были без масок.

В другом столичном районе мужчина пытался остановить трамвай. Так он выражал свой протест против того, что его не пускали в транспорт из-за того, что в середине уже было разрешенное количество людей. К тому же у мужчины не было маски.


В первый день без метро по Харькову курсировали переполненные трамваи и неконтролируемые маршрутки.


Между тем, в «Киевпасстрансе» обещают увольнять и лишать премий тех водителей, которые будут пускать в автобусы больше 10 человек.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейские и мобильные группы будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок.

В Одессе уже на 1700 гривен оштрафовали водителя маршрутки, который нарушил одно из требований карантина, введенного в Украине в целях не распространения коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вакцина

Первые в мире «привитые от коронавируса» люди обнаружились в Севастополе

Метро

В Киеве планируют возобновить работу метро: что об этом известно (видео)

Сердце из рук влюбденных

Секс отвлечет от грустных мыслей: как семейным парам пережить карантин и не развестись

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер