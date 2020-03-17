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В Днепре отправили на карантин всю труппу оперного театра, гастролировавшую в Европе
В Днепре на карантин отправили труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета — артисты вернулись в Украину, прервав поездку в Швейцарию на гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границ. Кстати, соседняя Польша решила закрыть все свои внешние границы.
Как сообщают в Днепропетровской ОГА, у троих артистов зафиксировали незначительное повышение температуры и поместили под надзор медиков, еще 40 человек находятся на обсервации на территории области.
«Трое членов коллектива находятся в Городской клинической больнице № 21 имени проф. Е.Г.Попковой Днепра. Или у них обычное ОРВИ, или COVID-19 — выяснит дальнейшее наблюдение и обследование, — заявил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк. — Остальные участники коллектива находятся в обсервации, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни».
Сообщается, что на гастроли в Женеву коллектив выехал 11 марта. Двумя автобусами в турне отправились 39 артистов и четверо водителей. Они успели проехать Польшу и Германию, а 14 марта остановились на ночлег во Франции. После этого поездка была прервана из-за планов закрыть границы в связи с угрозой распространения коронавируса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 16 марта Украина перестала впускать на свою территорию иностранцев и сократила количество работающих пунктов пропуска.
Фото с сайта https://adm.dp.gov.ua.
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