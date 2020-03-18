Украина

В Киеве из больниц увольняются медики-некиевляне, которые не могут доехать на работу

В связи с введением в Украине карантина из-за пандемии COVID-19, когда закрыли метро в Киеве, отменили движение пригородных поездов и электричек, без медперсонала могут остаться большинство столичных больниц. Многие врачи и медсестры ездят на работу из небольших городков и районов. С сегодняшнего дня вопрос поездок стал очень остро. Часть медиков решили писать заявления на увольнение.

Об одном таком эпизоде рассказала в Facebook Анна Карашивская. По ее словам, пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, вынуждены были собирать деньги на оплату такси медсестрам отделения, которым нужно добираться в столицу из области.

Теперь медсестры отказываются выходить на работу и собираются увольняться с понедельника.

Похожая ситуация и в 5-м киевском роддоме. Там иногородние составляют 2/3 медперсонала. Врачи и сестры пока не увольняются, но пишут заявления на отпуск за свой счет. А страдать от этого будут пациенты.

В сети пишут, что этого следовало ожидать. Киев и раньше испытывал проблемы с транспортом, а когда закрыли метро и остановили железнодорожное сообщение, наступил коллапс.

Напомним, сегодня около 50 человек блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов. Люди были возмущены отменой электричек и не могли добраться на работу.

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