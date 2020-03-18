- 21:16 В Киеве из больниц увольняются медики-некиевляне, которые не могут доехать на работу
- 20:47 Зеленский — все: Илларионов дал тревожный прогноз о переговорах с Путиным
- 20:19 На заброшенной ферме под Николаевом неизвестные майнили криптовалюту
- 20:18 Ризатдинова провела «тренировку» в супермаркете: забавное видео
- 20:18 Зеленский призвал украинцев не целоваться и не лечиться "бабушкиными средствами"
- 20:02 «Пришлось вспомнить, как шить маски»: Ольга Сумская рассказала, чем занимается на карантине
- 19:54 Киевская оперетта "запускает" бесплатные спектакли онлайн: что, где и когда можно посмотреть
- 19:53 Еноты-полоскуны «посоветовали», как вести себя во время пандемии: смешное видео
- 19:52 Глава Минздрава заявил о возможном ужесточении карантинного режима, "даже если это кому-то не нравится"
- 19:49 Звезда российских сериалов задержан за избиение врачей «скорой»
- 19:31 Рожениц и онкобольных без помощи не оставят: Минздрав опроверг очередной фейк
- 19:27 Первые в мире «привитые от коронавируса» люди обнаружились в Севастополе
В Киеве из больниц увольняются медики-некиевляне, которые не могут доехать на работу
В связи с введением в Украине карантина из-за пандемии COVID-19, когда закрыли метро в Киеве, отменили движение пригородных поездов и электричек, без медперсонала могут остаться большинство столичных больниц. Многие врачи и медсестры ездят на работу из небольших городков и районов. С сегодняшнего дня вопрос поездок стал очень остро. Часть медиков решили писать заявления на увольнение.
Об одном таком эпизоде рассказала в Facebook Анна Карашивская. По ее словам, пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, вынуждены были собирать деньги на оплату такси медсестрам отделения, которым нужно добираться в столицу из области.
Теперь медсестры отказываются выходить на работу и собираются увольняться с понедельника.
Похожая ситуация и в 5-м киевском роддоме. Там иногородние составляют 2/3 медперсонала. Врачи и сестры пока не увольняются, но пишут заявления на отпуск за свой счет. А страдать от этого будут пациенты.
В сети пишут, что этого следовало ожидать. Киев и раньше испытывал проблемы с транспортом, а когда закрыли метро и остановили железнодорожное сообщение, наступил коллапс.
Напомним, сегодня около 50 человек блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов. Люди были возмущены отменой электричек и не могли добраться на работу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.