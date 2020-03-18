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Протесты в Фастове: полиция разблокировала железнодорожную станцию (фото)
В среду, 18 марта, около 50 человек блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов (Киевская область). Люди были возмущены решением «Укрзалізниці» из-за карантина, который вводится для предотвращения распространения коронавируса, приостановить внутренние пассажирские перевозки.
Прибывшие на железнодорожную станцию руководство Фастовского отделения полиции и представители горсовета провели разъяснительную беседу о необходимости таких противоэпидемических мероприятий.
После этого, митингующих доставили в пункт назначения автотранспортом.
«Полиция Киевщины призывает граждан отнестись с пониманием к временным ограничениям, не совершать противоправных действий, придерживаться строгих правил эпидрежима и не подвергать себя и окружающих опасности», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине было подтверждено 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 закончились летально. Киевская область, вслед за Житомирской и Черновицкой областям, ввела режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
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