26.15 / 26.81 28.93 / 29.82
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Кабмин принял важное решение по эвакуации украинцев из Италии

14:54 14 марта 2020 144
Самолет
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки коронавируса в Италии. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

«На внеочередном заседании 14 марта Кабинет Министров Украины также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию», — говорится в сообщении Кабмина.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Как писали «ФАКТЫ», замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что большая группа украинцев, застрявшая в Италии, будет эвакуирована на родину спецбортом. 101 украинца планируют вывезти из Италии до того, как Украина полностью закроет авиасообщение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

болезнь

Дочь умершей от коронавируса украинки работает в детском саду: выяснились резонансные детали

Владимир Путин

Создание консультативного совета с представителями ОРДЛО: раскрыт коварный сценарий Кремля

Мартен Фуркад

«Снимаю шляпу»: легендарный Мартен Фуркад завершил карьеру (фото)

Карта

За распространением COVID-19 в Украине можно следить онлайн: опубликована карта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер