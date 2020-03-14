- 15:19 Украина закроет границы не для всех: кого не коснется запрет
- 15:18 «Снимаю шляпу»: легендарный Мартен Фуркад завершил карьеру
- 14:58 Путин сделал еще один шаг к обнулению президентских сроков
- 14:54 Кабмин принял важное решение по эвакуации украинцев из Италии
- 14:48 Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция гонок преследования Кубка мира
- 14:31 Дочь умершей от коронавируса украинки работает в детском саду: выяснились резонансные детали
- 14:24 Создание консультативного совета с представителями ОРДЛО: раскрыт коварный сценарий Кремля
- 13:47 Танцевал на машине полицейских: в Сумах парень поплатился за дерзкую выходку
- 13:42 Украина закрывает ж/д сообщение с Польшей: что нужно знать пассажирам
- 12:59 В Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца: опубликовано яркое видео
- 12:48 За распространением COVID-19 в Украине можно следить онлайн: опубликована карта
- 12:35 Не хотел отдавать долг: под Днепром мужчина устроил зверскую расправу над кредитором
Кабмин принял важное решение по эвакуации украинцев из Италии
Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки коронавируса в Италии. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.
«На внеочередном заседании 14 марта Кабинет Министров Украины также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию», — говорится в сообщении Кабмина.
Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.
Как писали «ФАКТЫ», замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что большая группа украинцев, застрявшая в Италии, будет эвакуирована на родину спецбортом. 101 украинца планируют вывезти из Италии до того, как Украина полностью закроет авиасообщение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...