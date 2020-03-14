Политика

Кабмин принял важное решение по эвакуации украинцев из Италии

Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки коронавируса в Италии. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

«На внеочередном заседании 14 марта Кабинет Министров Украины также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию», — говорится в сообщении Кабмина.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Как писали «ФАКТЫ», замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что большая группа украинцев, застрявшая в Италии, будет эвакуирована на родину спецбортом. 101 украинца планируют вывезти из Италии до того, как Украина полностью закроет авиасообщение.

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