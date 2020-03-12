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Политика

У Ермака появилась зам из бывших

20:48 12 марта 2020 144
Юлия Соколовская
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента. Об этом говорится в указе президента № 78 / 2020 от 12 марта.

Отметим, Юлия Соколовская занимала должность министра соцполитики в правительстве Алексея Гончарука, которое было отправлено в отставку Верховной Радой 4 марта.

Перед своей отставкой Соколовская сообщила, что индексация пенсий в Украине, очередной этап которой должен был пройти 1 марта 2020 года, состоится в сентябре, среднее увеличение выплат составит 216 гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за время работы правительство Алексея Гончарука не показало результат. Поэтому отставка правительства — это реакция на его непрофессионализм и неэффективность.

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