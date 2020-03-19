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Украина

Привез заразу из Египта: первый случай коронавируса зафиксирован в Мариуполе

1:36 19 марта 2020 54
Коронавирус отступает
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19, число инфицированных которым в Европе уже превысило число зараженных в Китае, выявлен в Мариуполе.

Об этом написал в своем Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области», — пишет он.

По информации Кириленко, вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

«Медики оказывают ему помощь — больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением», — сообщил председатель ОГА.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе есть четыре подозрения на COVID-19 у людей, которые недавно вернулись из-за границы. Кроме того, в Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что по данным министерства охраны здоровья, по состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19. По регионам: Черновицкая область (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) и Киев (2). За 18 марта в больницы поступил 51 человек с подозрением на коронавирус и 103 человека, которые находились с ними в контактах. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

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