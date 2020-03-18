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Украина

Распространение коронавируса по Украине теперь можно отслеживать онлайн

23:00 18 марта 2020 196
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Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине запустили онлайн карту распространения коронавируса. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По данным министерства охраны здоровья, по состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19. По регионам: Черновицкая область (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) и Киев (2).

За 18 марта в больницы поступил 51 человек с подозрением на коронавирус и 103 человека, которые находились с ними в контактах.

По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

В МОЗ также отметили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, у которых есть подозрение на COVID-19, но и установленных контактных лиц.

Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине официально было подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, из них 2 закончились летально.

Как сообщали «ФАКТЫ», в среду, 18 марта, число инфицированных коронавирусом в Европе впервые превысило число зараженных в Китае. В КНР оно составило 80 тысяч 894 человека. В европейских странах приблизилось к 100 тысячам. Только в Италии за сутки было выявлено 4 207 новых случаев.

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Распространение коронавируса по Украине теперь можно отслеживать онлайн

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