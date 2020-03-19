Шоу-бизнес

Пандемия коронавируса не могла не затронуть звёзд шоу-бизнеса во всем мире. И если одни из них стали жертвами короноинфекции, то другие прилагают массу усилий для того, чтобы не заразиться самим и помочь своим поклонникам тоже не попасться на удочку коварного заболевания.

К примеру, знаменитая прыгунья-шпагатистка Анастасия Волочкова решила также не оставаться в стороне от этого благородного дела, так как «имеет зуб» на коронавирус: который насолил ей лично, уменьшив возможности гастролировать по миру.

Своими мыслями Настя поделилась с изданием «Ридус».

«Я переживаю за своего зрителя, потому что я никогда не отменяю концерты. Балерины даже в Великую Отечественную войну выступали, и Шостакович симфонию играл. Но сейчас другое время. И чтобы завтра все стало хорошо, нужно сегодня сделать то, о чем нас просят», — сказала она.

Сама экс-прима Большого театра нормально относится к карантину и старается выполнять все предписания врачей, считая, что ее примеру должны последовать все, отказавшись от походов по кафе и ресторанам, концертным и спортивным залам.

Это мера вынужденная, но обязательная. Как и в случае с путешествиями. Настя никуда лететь не собирается и уже в связи с пандемией отменила несколько концертов.

Балерина дала несколько советов, как защитить себя от заболевания. По ее мнению, шаги по профилактике настолько очевидны, что ей странно. Неужели многие только узнали, что надо часто мыть руки?

Балерина рекомендует делать это как можно чаще — вчера, сегодня, завтра.

«После посещения общественных мест нужно промывать нос перекисью водорода, мылом и водой», — подчеркивает она.

А еще укрепление организма и закаливание никто не отменял. Анастасия Волочкова советует обратить свой взор на правильное питание, а также заниматься спортом — в данный момент пока дома.

Сама звезда обливается холодной водой — привычку привил ей отец. Поскольку карантин она переживает в своем подмосковном доме, то и дальше будет обливаться.

Не стоит скупать в бешеных количествах гречку, макароны и туалетную бумагу. Это искусственно созданный ажиотаж, убеждена балерина, и он ни к чему — провизии хватит на всех.

«Китай победил этот вирус железной дисциплиной. Если у нас будут соблюдаться те же меры, то все это обойдет нас стороной. Мы должны применить к себе опыт и Китая, и Израиля, и Франции, и Италии», — резюмировала Волочкова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что другая звезда, которая борется с коронавирусом, Вера Брежнева, разозлила фанатов своей гламурной марлевой повязкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter