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Коронавирус отступил: Том Хэнкс и его жена прошли курс лечения и выписаны из больницы
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, которые ранее заразились коронавирусом нового типа, прошли курс лечения в Австралии.
Об этом актер сообщил в понедельник американскому журналу The Hollywood Reporter.
Как отмечается в публикации, Хэнкс и Уилсон выписаны из больницы. Они находятся сейчас на карантине в арендованном доме в Австралии.
Актер на прошлой неделе сообщил, что он и его жена заразились вирусом в Австралии, куда Хэнкс приехал для участия в съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Из-за заболевания актера работа над картиной была приостановлена.
В материале констатируется, что Хэнкс и Уилсон, вероятно, заразились коронавирусом в США или во время перелета в Австралию.
Напомним, 15 марта американская певица Леди Гага сообщила, что вместе со своими собаками самоизолировалась, чтобы оградить себя и своих близких от распространения коронавирусной инфекции.
А известный российский певец украинского происхождения Николай Трубач рассказал, что когда-то был инфицирован коронавирусной инфекцией, и испытывал при этом ужасные боли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила своим поклонникам, что заболела коронавирусом COVID-19. Звезда написала, что уже неделю находится в изоляции в своем доме.
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