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Большая эвакуация: в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой
Несмотря на успешное возвращение в Украину нескольких десятков наших сограждан, количество украинцев, которые лишены возможности вернуться на Родину из-за рубежа, остается довольно внушительным.
По этой причине в МИД намерены совершить еще несколько рейсов для того, чтобы доставить их в Борисполь.
В частности, планируется совершить два чартерных рейса для того, чтобы забрать украинцев с Кипра.
Об этом говорится в твите посольства Украины в этом островном государстве.
Отмечается, что самолеты отправятся из Ларнаки, а билеты будут продаваться по льготной цене.
«Внимание! МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUpAirlines объявляют начало продажи авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы. 20 марта рейс запланирован из Ларнаки», — говорится в сообщении.
УВАГА!!! МЗС, Мінінфраструктури і компанія #SkyUpAirlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси— UKR Embassy in CYP (@UkrEmbCy) March 18, 2020
20 березня рейс запланований з ЛАРНАКИ https://t.co/Q3XmlGgguZ та офісах #Orthodoxoutravel https://t.co/JhrWurQBy8
В системе Министерства иностранных дел «Друг» отмечается, что всего состоится два чартерных рейса. Перелет из Ларнаки будет доступен для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. Билеты уже в продаже.
Кроме того, в течение среды, 18 марта, резко возросло количество украинских граждан, которые Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали для возвращения домой.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника.
«Список нашей дипмиссии, Посольства, увеличился вдвое — до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи», — сообщил он.
В течение дня удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) в Киев (аэропорт Борисполь) компании SkyUp: в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.
Кроме того, дипломаты убедили отечественного перевозчика, МАУ, осуществить рейс из Берлина в субботу 23 марта.
Цены на билеты — в пределах разумного, 169 евро.
Кроме того, Посольство продолжает пробивать возможность железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.
Самая сложная ситуация сейчас постигла сотни украинских граждан, которые застряли на немецко-польской границе. К сожалению, с польскими властями не удалось договориться об открытии гуманитарного коридора для Украинской, констатировал Мельник.
Он обратился к соотечественникам, в частности автомобилистов, с призывом не ждать немецко-польской границе, а отправиться в четверг через Австрию в австрийско-венгерского пункта пропуска Геґешгалом-Никкельсдорф.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерскими властями о том, что эта граница будет оставаться открытым для украинских граждан с 21.00 по 05.00 часов каждой следующей ночи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что за рубежом на карантине находятся 862 гражданина нашей страны, которые также намерены вернуться в Украину.
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