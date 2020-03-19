В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

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В то время, как Европа уже обошла Китай по числу инфицированных коронавирусом, в китайском городе Ухань, который был эпицентром вспышки COVID-19, а также во всей провинции Хубэй впервые не было зарегистрировано новых случаев заражения в течение суток.

На пике эпидемии сообщалось о тысячах новых случаях заражения коронавирусом в Ухане ежедневно.

В то же время в провинции Хубэй произошло восемь новых смертей пациентов, у которых заболевание было диагностировано ранее были ранее. Шесть из них пришлись на столицу провинции Ухань.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР, в других регионах материкового Китая было зарегистрировано 34 новых подтвержденных случая заболевания, причем 21 из них — в Пекине. Все они были выявлены у людей, приехавших из-за границы.

Общее количество случаев заболевания в материковом Китае по официальным данным составляет 80 928. Число умерших — 3245 человек.

Ожидается, что в случае, если в Ухане не будет отмечено новых случаев заражения в течение 14 дней, власти могут снять введенный в середине января запрет на передвижения для жителей этого 11-миллионного города.

Ранее сообщалось, что в Ухане закрыли все временные больницы для заболевших коронавирусом.

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