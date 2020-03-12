COVID19 отступает: в Ухане закрыли все временные больницы для заболевших коронавирусом (фото)

Мир

В китайском городе Ухань, где в середине декабря были зафиксированы первые вспышки коронавируса, закрыли все 16 временных больниц, предназначенных для инфицированных COVID19.

Об этом передает китайское агентство Xinhua.

Сообщается, что последние больницы были закрыты вечером 10 марта, после того как из них выписали оставшихся 49 пациентов.

В то же время покидать провинцию Хубэй пока нельзя. К тому же всем жителям провинции в специальном мобильном приложении присвоят специальные QR-коды от зеленого до красного. Красный означает наличие инфекции или подозрение на нее — граждане с красным кодом останутся в карантине.

В провинции Хубэй, по данным Университета Джона Хопкинса, было инфицировано более 67 700 человек, из них выздоровели почти 50 тыс. Всего на территории КНР к 11 марта число заболевших превысило 80 700 человек.

Несмотря на снижение заболеваний коронавирусом в Китае, во всем остальном мире наблюдается значительный рост заболеваний. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Также глава ВОЗ сообщил, что лишь в 81 из 193 странах не было зафиксировано ни одного случая COVID19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с распространением коронавируса в мире в Украине ввели карантин во всех областях. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

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