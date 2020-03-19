27.33 / 28.47 29.28 / 30.84
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Подвези врача: в Украине запустили полезный флешмоб

8:48 19 марта 2020 300
медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Автомобилистов в Украине призвали подвозить на работу медработников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией COVID-19 и оказались в сложной ситуации из-за отмены электричек, пригородных автобусов и закрытого метро. Сами медики инициируют флешмоб «Подвези медика на работу».

Для медицинских работников и неравнодушных водителей Киева и области создали канал MedHelpKyiv в Telegram. Для медработников Ривненской области — https://t.me/HelpDoctorRivne. Специальная группа создана в Viber, сообщает ZN, UA.

В МВД обратились с такой же просьбой ко всем автомобилистам.

«Дорогие автомобилисты, огромная просьба к вам. Если у вас есть среди соседей врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина», — говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что власть столицы на период карантина организует развозку к местам работы тех специалистов, которые важны для того, чтобы город мог жить. Речь идет о медиках, полицейских, работниках предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице до завершения карантина.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал укранцев строго соблюдать все требования карантина, а прежде всего, самоизоляцию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Вишиван

Смерть зараженной коронавирусом женщины в Черновцах: мама погибшей раскрыла страшные детали

Коронавирус

Продукт естественного отбора: ученые выяснили происхождение коронавируса

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Влада Седан Александр Зинченко

Седан ищет замену Зинченко (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер