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Подвези врача: в Украине запустили полезный флешмоб
Автомобилистов в Украине призвали подвозить на работу медработников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией COVID-19 и оказались в сложной ситуации из-за отмены электричек, пригородных автобусов и закрытого метро. Сами медики инициируют флешмоб «Подвези медика на работу».
Для медицинских работников и неравнодушных водителей Киева и области создали канал MedHelpKyiv в Telegram. Для медработников Ривненской области — https://t.me/HelpDoctorRivne. Специальная группа создана в Viber, сообщает ZN, UA.
В МВД обратились с такой же просьбой ко всем автомобилистам.
«Дорогие автомобилисты, огромная просьба к вам. Если у вас есть среди соседей врачи и вы едете на работу, предложите их подвезти. Давайте больше заботиться друг о друге, насколько это возможно в условиях карантина», — говорится в сообщении.
В КГГА сообщили, что власть столицы на период карантина организует развозку к местам работы тех специалистов, которые важны для того, чтобы город мог жить. Речь идет о медиках, полицейских, работниках предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице до завершения карантина.
Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал укранцев строго соблюдать все требования карантина, а прежде всего, самоизоляцию.
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