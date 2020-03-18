- 20:02 «Пришлось вспомнить, как шить маски»: Ольга Сумская рассказала, чем занимается на карантине
- 19:54 Киевская оперетта "запускает" бесплатные спектакли онлайн: что, где и когда можно посмотреть
- 19:53 Еноты-полоскуны «посоветовали», как вести себя во время пандемии: смешное видео
- 19:52 Глава Минздрава заявил о возможном ужесточении карантинного режима, "даже если это кому-то не нравится"
- 19:49 Звезда российских сериалов задержан за избиение врачей «скорой»
- 19:31 Рожениц и онкобольных без помощи не оставят: Минздрав опроверг очередной фейк
- 19:27 Первые в мире «привитые от коронавируса» люди обнаружились в Севастополе
- 19:10 Украина на карантине: в Киеве пассажиры срывали злость на трамваях, а в Харькове брали их штурмом
- 19:06 Леся Никитюк шокировала изменениями в фигуре
- 18:55 Экс-гаишник организовал похищение бывшего судьи, но вмешалась СБУ
- 18:40 В Киеве планируют возобновить работу метро: что об этом известно
- 18:35 Минобразования разъяснило, должны ли учителя ходить на работу в закрытые на карантин школы
Глава Минздрава заявил о возможном ужесточении карантинного режима, "даже если это кому-то не нравится"
Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который был одним из инициаторов ограничений, введенных в Украине в связи с пандемией коронавируса, заявил, что в случае необходимости, будет введен еще более жесткий режим.
Министр снова призвал украинцев с пониманием отнестись к требованиям карантина. Он отметил, что часть украинцев пренебрегает установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты.
«..карантин — это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция — это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!», — настаивает министр.
Напомним, в Украине по состоянию на 20:00 17 марта подтвердились 14 случаев инфицирования COVID-19. Каждый день появляется информация о новых подозрениях на коронавирус.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Глава Минздрава заявил о возможном ужесточении карантинного режима, "даже если это кому-то не нравится"
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!