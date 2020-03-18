Украина

Глава Минздрава заявил о возможном ужесточении карантинного режима, "даже если это кому-то не нравится"

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который был одним из инициаторов ограничений, введенных в Украине в связи с пандемией коронавируса, заявил, что в случае необходимости, будет введен еще более жесткий режим.

Министр снова призвал украинцев с пониманием отнестись к требованиям карантина. Он отметил, что часть украинцев пренебрегает установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты.

«..карантин — это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция — это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!», — настаивает министр.

Напомним, в Украине по состоянию на 20:00 17 марта подтвердились 14 случаев инфицирования COVID-19. Каждый день появляется информация о новых подозрениях на коронавирус.

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