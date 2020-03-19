27.33 / 28.47 29.28 / 30.84
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Седан ищет замену Зинченко (видео)

9:09 19 марта 2020 480
Влада Седан Александр Зинченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Влада Седан — возлюбленная футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко — опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как они с женихом тренируются во время вынужденного карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Твое лицо, когда мои кроссы лучше, чем его.

Р. S. Может ли кто-нибудь помочь мне найти нападающего лучше, чем этот парень?" — написала Влада Седан, не так давно покорявшая в купальнике Эмираты.

Напомним, что состязания в английской премьер-лиге, как и еврокубковые баталии, из-за пандемии коронавируса приостановлены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко и Седан покормили хищников прямо с рук.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Вишиван

Смерть зараженной коронавирусом женщины в Черновцах: мама погибшей раскрыла страшные детали

Коронавирус

Продукт естественного отбора: ученые выяснили происхождение коронавируса

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Влада Седан Александр Зинченко

Седан ищет замену Зинченко (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер