Седан ищет замену Зинченко (видео)

Спорт

Влада Седан — возлюбленная футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко — опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как они с женихом тренируются во время вынужденного карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Твое лицо, когда мои кроссы лучше, чем его.

Р. S. Может ли кто-нибудь помочь мне найти нападающего лучше, чем этот парень?" — написала Влада Седан, не так давно покорявшая в купальнике Эмираты.

Напомним, что состязания в английской премьер-лиге, как и еврокубковые баталии, из-за пандемии коронавируса приостановлены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко и Седан покормили хищников прямо с рук.

Фото Instagram

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