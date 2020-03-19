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Седан ищет замену Зинченко (видео)
Влада Седан — возлюбленная футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко — опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как они с женихом тренируются во время вынужденного карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Твое лицо, когда мои кроссы лучше, чем его.
Р. S. Может ли кто-нибудь помочь мне найти нападающего лучше, чем этот парень?" — написала Влада Седан, не так давно покорявшая в купальнике Эмираты.
Напомним, что состязания в английской премьер-лиге, как и еврокубковые баталии, из-за пандемии коронавируса приостановлены.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко и Седан покормили хищников прямо с рук.
Фото Instagram
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