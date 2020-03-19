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Украина

Для возвращения украинцев из Польши запустят 4 спецпоезда: опубликовано расписание

9:36 19 марта 2020 90
поезд
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинцы, которые находятся на территории Польши и не смогли вернуться на родину до закрытия границ, смогут уехать 20 марта из Перемышля. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он отметил, что четыре спецпоезда «Укрзалізниці» будут курсировать по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

Дипломат также опубликовал расписание по местному времени:

Выезд из Перемышля-прибытие в Киев (через Львов)
1) 10:18 — 21:33
2) 13:10 — 23:08 (Intercity)
3) 15:45 — 23:53 (Intercity)
4) 18:59 — 6:46 (прибытие 21.03).

Продажа билетов будет осуществляться только в режиме онлайн на сайте https://booking.uz.gov.ua/. Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 гривен (100 злотых); 1 класс — 1000 гривен (150 злотых), добавил Дещица.

Об открытии онлайн-продажи билетов посольство обещает сообщить дополнительно.

Напомним, МИД создало для украинцев, оставшихся заграницей, которые хотят вернуться в Украину, систему «ДРУГ» (Добровольная регистрация украинских граждан).
Эта система станет основой для формирования списков граждан, которых будут доставлять в Украину спецсамолетами. В целом за рубежом, по оценкам МИД, около 38 тысяч украинцев планируют возвращение домой в Украину.

Как сообщали «ФАКТЫ», из Австрии на родину вернулись 33 украинца, которые не могли покинуть альпийскую республику до закрытия границ. Они прилетели на президентском самолете.

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