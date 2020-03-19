- 09:51 Из-за коронавируса в киевских многоэтажках заварят мусоропроводы
- 09:36 Для возвращения украинцев из Польши запустят 4 спецпоезда: опубликовано расписание
- 09:33 Продукт естественного отбора: ученые выяснили происхождение коронавируса
- 09:25 Смерть зараженной коронавирусом женщины в Черновцах: мама погибшей раскрыла страшные детали
- 09:09 Седан ищет замену Зинченко
- 09:09 Настоящая манипуляция: в Украине жестко отреагировали на предложение снять санкции с России из-за коронавируса
- 08:51 «Узбекская принцесса», дочь бывшего президента Ислама Каримова, приговорена к 13 годам тюрьмы
- 08:48 Подвези врача: в Украине запустили полезный флешмоб
- 08:20 Собака усыновила осиротевшую обезьянку
- 08:14 Экс-главарь боевиков "ДНР" на камеру признался, как его соратники убивали мирных граждан на Донбассе
- 08:07 В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
- 08:01 Наша власть не понимает, что Путину нужны ни Крым и Донбасс, а распад Украины, — Юрий Луценко
Для возвращения украинцев из Польши запустят 4 спецпоезда: опубликовано расписание
Украинцы, которые находятся на территории Польши и не смогли вернуться на родину до закрытия границ, смогут уехать 20 марта из Перемышля. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Он отметил, что четыре спецпоезда «Укрзалізниці» будут курсировать по маршруту Перемышль-Львов-Киев.
Дипломат также опубликовал расписание по местному времени:
Выезд из Перемышля-прибытие в Киев (через Львов)
1) 10:18 — 21:33
2) 13:10 — 23:08 (Intercity)
3) 15:45 — 23:53 (Intercity)
4) 18:59 — 6:46 (прибытие 21.03).
Продажа билетов будет осуществляться только в режиме онлайн на сайте https://booking.uz.gov.ua/. Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 гривен (100 злотых); 1 класс — 1000 гривен (150 злотых), добавил Дещица.
Об открытии онлайн-продажи билетов посольство обещает сообщить дополнительно.
Напомним, МИД создало для украинцев, оставшихся заграницей, которые хотят вернуться в Украину, систему «ДРУГ» (Добровольная регистрация украинских граждан).
Эта система станет основой для формирования списков граждан, которых будут доставлять в Украину спецсамолетами. В целом за рубежом, по оценкам МИД, около 38 тысяч украинцев планируют возвращение домой в Украину.
Как сообщали «ФАКТЫ», из Австрии на родину вернулись 33 украинца, которые не могли покинуть альпийскую республику до закрытия границ. Они прилетели на президентском самолете.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.