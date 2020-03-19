Украина

Коронавирус на Донбассе: пограничники уточнили требования для пересечения КПВВ (инфографика)

Во всех КПВВ на линии разграничения на Донбассе действуют временные ограничения, которые направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В результате пассажиро-транспортный поток сократился почти на 90%.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, пересечь линию разграничения можно только при наличии регистрации места жительства, а также после температурного скрининга и осмотра медицинским работником.

Однако при возникновении критически важных жизненных обстоятельств гражданам необходимо прибыть в КПВВ с подтверждающими документами. В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает лично Командующий Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что главарь «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин распорядился закрыть движение через линию разграничения с территорией, подконтрольной правительству Украины. Это привело к панике в ОРДО.

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