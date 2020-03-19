«Пандемия» Сони Шах и «Противостояние» Стивена Кинга: что почитать на карантине

Культура и искусство

На фоне распространения коронавирусной инфекции в мире стремительно вырос спрос на книгу «Чума» Альбера Камю. Кроме того, читающие люди стали интересоваться «Декамероном» Джованни Боккаччо и «Любовью во время холеры» Габриэля Маркеса. На волне повышенного интереса к теме вирусов, эпидемии и страха предлагаем вам подборку из шести книг для чтения на карантине. Разумеется, со ссылками на онлайн-версии, чтобы лишний раз не выходить из дому в магазин.



Американская журналистка индийского происхождения назвала свою книгу так, что можно испугаться ее читать. Но на самом деле это захватывающее актуальное расследование, написанное живым современным языком, от которого невозможно оторваться. О вирусах и их мутациях с древнейших времен до сегодняшнего дня, а также героических экспериментах врачей, ищущих лекарство, и упрямстве властей, не желающих этих врачей слушать.

Главный герой — холера. И интересует она автора не столько с медицинской точки зрения, сколько в контексте человеческих заблуждений и страстей.

Цитата: «В ходе опроса, проведенного эпидемиологом Ларри Бриллиантом, 90% его коллег прогнозировали в пределах ближайших двух поколений пандемию, способную поразить до 1 миллиарда человек, убить до 165 миллионов и вызвать глобальный экономический спад, убытки от которого достигнут 3 триллиона долларов».

Фантастический роман о пандемии супергриппа и выживших в схватке с новым вирусом. Писатель через призму нескольких личных трагедий описывает распад общества, взрывы насилия, неспособность правительства и армии остановить пандемию, а выживших — смириться с утратой любимых или позаботиться о себе. И о том, что немногие выжившие создают в корне иную модель общества.

Книга разошлась тиражом 4,5 миллиона экземпляров и считается одним из лучших романов писателя. «Противостояние» вошло в ведущие мировые книжные рейтинги. По мотивам романа в 1994 году снят одноименный мини-сериал.

Цитата: «Ответственность лежит на стольких людях, что ее как бы и не существует».

Бестселлер американского психотерапевта и писателя Ирвина Ялома имеет мощный терапевтический эффект в борьбе с мучительными страхами. При всей серьезности темы книга увлекает и успокаивает. Автор предлагает идеи, эффективность которых доказывает его многолетний профессиональный опыт. При этом от прочтения остается мягкое и теплое послевкусие, будто в холодный день кто-то заботливо набросил на плечи плед.

Цитата: «Чем меньше степень удовлетворения от жизни, тем острее страх смерти».

Визитная карточка португальського писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.

Весь мир охватила эпидемия слепоты. Люди один за одним теряют зрение, и никто не может объяснить, почему. Власти принимают решение отправить всех зараженных на карантин в заброшенную больницу за городом. Туда попадают врач-окулист и его жена, которая имитирует слепоту, чтобы остаться с любимым мужем. Она пытается научить слепых людей адаптироваться к незнакомому месту. Однако скоро больница переполняется, а пациенты-заключенные начинают строить свою иерархию, в которой не находится места слабым.

Художественно «Слепота» Сарамаго ближе к «Чуме» Камю, и воспринимать роман следует метафорически. В 2008 году вышла одноименная экранизация романа.

Цитата: «В мире слепых все становится таким, каким оно есть на самом деле».

Это и притча, и «фантастический пинок», и «лекарство от меланхолии».

Сколько времени нужно человеку, чтобы успеть насладиться жизнью? 80, 90 или и этого мало? Брэдбери представил, что однажды на планете произойдет катастрофа, которая изменит природные условия, и продолжительность человеческой жизни составит 8 дней. Герои Брэдбери не ждут скорой смерти. Они живут «по полной программе»: учатся, влюбляются, женятся, ревнуют, оставляют потомство и даже воюют. А некоторые изо всех сил стараются быть нужными и создать что-то важное, ценное вне времени. Эти люди проживают десятки и сотни жизней всего за 8 дней, в то время как их предки не могли насладиться одной за 70−80 лет.

Цитата: «Мне снилось, будто я жила в пещере, в горах, где люди старились и умирали за восемь дней.

— Нелепый сон … Люди не могли бы жить в таком кошмаре".

В мире, в котором люди проигрывают борьбу с микробами, очень полезно знать матчасть. Это хит продаж и одна из лучших современных книг о микробах, которую можно посоветовать широкому кругу читателей. Это концентрат интересных микробиологических тем: антибиотики, пробиотики, связь гигиены и аллергии. Эта книга нужна каждому, кто осознает воздействие микроорганизмов на повседневную жизнь и жаждет гармонии, а не войны.

Цитата: «Подобно тому как охотники и собиратели каменного века в свое время перешли к современному образу жизни и стали сами выращивать себе пищу, теперь нам предстоит вторая неолитическая революция, благодаря которой мы перейдем от охоты на микробов к их одомашниванию и преднамеренному засеванию нашей среды тщательно отобранными штаммами и видами».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киевская оперетта «запускает» бесплатные спектакли онлайн. Что, где и когда можно посмотреть и послушать, читайте здесь.

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