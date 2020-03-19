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«Пандемия» Сони Шах и «Противостояние» Стивена Кинга: что почитать на карантине
На фоне распространения коронавирусной инфекции в мире стремительно вырос спрос на книгу «Чума» Альбера Камю. Кроме того, читающие люди стали интересоваться «Декамероном» Джованни Боккаччо и «Любовью во время холеры» Габриэля Маркеса. На волне повышенного интереса к теме вирусов, эпидемии и страха предлагаем вам подборку из шести книг для чтения на карантине. Разумеется, со ссылками на онлайн-версии, чтобы лишний раз не выходить из дому в магазин.
1.Соня Шах. «Пандемия»
Американская журналистка индийского происхождения назвала свою книгу так, что можно испугаться ее читать. Но на самом деле это захватывающее актуальное расследование, написанное живым современным языком, от которого невозможно оторваться. О вирусах и их мутациях с древнейших времен до сегодняшнего дня, а также героических экспериментах врачей, ищущих лекарство, и упрямстве властей, не желающих этих врачей слушать.
Главный герой — холера. И интересует она автора не столько с медицинской точки зрения, сколько в контексте человеческих заблуждений и страстей.
Цитата: «В ходе опроса, проведенного эпидемиологом Ларри Бриллиантом, 90% его коллег прогнозировали в пределах ближайших двух поколений пандемию, способную поразить до 1 миллиарда человек, убить до 165 миллионов и вызвать глобальный экономический спад, убытки от которого достигнут 3 триллиона долларов».
2. Стивен Кинг. «Противостояние».
Фантастический роман о пандемии супергриппа и выживших в схватке с новым вирусом. Писатель через призму нескольких личных трагедий описывает распад общества, взрывы насилия, неспособность правительства и армии остановить пандемию, а выживших — смириться с утратой любимых или позаботиться о себе. И о том, что немногие выжившие создают в корне иную модель общества.
Книга разошлась тиражом 4,5 миллиона экземпляров и считается одним из лучших романов писателя. «Противостояние» вошло в ведущие мировые книжные рейтинги. По мотивам романа в 1994 году снят одноименный мини-сериал.
Цитата: «Ответственность лежит на стольких людях, что ее как бы и не существует».
3. Ирвин Ялом. «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти»
Бестселлер американского психотерапевта и писателя Ирвина Ялома имеет мощный терапевтический эффект в борьбе с мучительными страхами. При всей серьезности темы книга увлекает и успокаивает. Автор предлагает идеи, эффективность которых доказывает его многолетний профессиональный опыт. При этом от прочтения остается мягкое и теплое послевкусие, будто в холодный день кто-то заботливо набросил на плечи плед.
Цитата: «Чем меньше степень удовлетворения от жизни, тем острее страх смерти».
4. Жозе Самараго. «Слепота»
Визитная карточка португальського писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Весь мир охватила эпидемия слепоты. Люди один за одним теряют зрение, и никто не может объяснить, почему. Власти принимают решение отправить всех зараженных на карантин в заброшенную больницу за городом. Туда попадают врач-окулист и его жена, которая имитирует слепоту, чтобы остаться с любимым мужем. Она пытается научить слепых людей адаптироваться к незнакомому месту. Однако скоро больница переполняется, а пациенты-заключенные начинают строить свою иерархию, в которой не находится места слабым.
Художественно «Слепота» Сарамаго ближе к «Чуме» Камю, и воспринимать роман следует метафорически. В 2008 году вышла одноименная экранизация романа.
Цитата: «В мире слепых все становится таким, каким оно есть на самом деле».
5. Рэй Бредбери. «Лед и пламя»
Это и притча, и «фантастический пинок», и «лекарство от меланхолии».
Сколько времени нужно человеку, чтобы успеть насладиться жизнью? 80, 90 или и этого мало? Брэдбери представил, что однажды на планете произойдет катастрофа, которая изменит природные условия, и продолжительность человеческой жизни составит 8 дней. Герои Брэдбери не ждут скорой смерти. Они живут «по полной программе»: учатся, влюбляются, женятся, ревнуют, оставляют потомство и даже воюют. А некоторые изо всех сил стараются быть нужными и создать что-то важное, ценное вне времени. Эти люди проживают десятки и сотни жизней всего за 8 дней, в то время как их предки не могли насладиться одной за 70−80 лет.
Цитата: «Мне снилось, будто я жила в пещере, в горах, где люди старились и умирали за восемь дней.
— Нелепый сон … Люди не могли бы жить в таком кошмаре".
6. Джессика Сакс. «Микробы хорошие и не очень»
В мире, в котором люди проигрывают борьбу с микробами, очень полезно знать матчасть. Это хит продаж и одна из лучших современных книг о микробах, которую можно посоветовать широкому кругу читателей. Это концентрат интересных микробиологических тем: антибиотики, пробиотики, связь гигиены и аллергии. Эта книга нужна каждому, кто осознает воздействие микроорганизмов на повседневную жизнь и жаждет гармонии, а не войны.
Цитата: «Подобно тому как охотники и собиратели каменного века в свое время перешли к современному образу жизни и стали сами выращивать себе пищу, теперь нам предстоит вторая неолитическая революция, благодаря которой мы перейдем от охоты на микробов к их одомашниванию и преднамеренному засеванию нашей среды тщательно отобранными штаммами и видами».
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