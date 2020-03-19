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Путин отказался считать себя царем: сеть взорвало видео
Президент России Владимир Путин, для бессменной власти которого в РФ изменили Конституцию, не считает себя царем. В интервью журналисту Андрею Ванденко глава Кремля заявил, что «работает, а не царствует».
Ролик ответа Путина по поводу «статуса царя» в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
- Как относитесь к тому, что вас называют царём?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 19, 2020
Путин: Ну это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день pic.twitter.com/aHr8I9V5cN
Под видео появились едкие комментарии. Пользователи соцсети отмечают, что такой подводкой российская власть выдает свои будущие политические изменения в стране. Часты реплики о том, что Путину уже давно стоит уйти, что никакой он не работник, что россиянам живется все хуже и хуже. Но были и такие, кто защищал российского президента, считая, что интервью — это провокация, направленная на подрыв авторитета Путина.
Напомним, 10 марта депутаты Госдумы России приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, которая вступит в силу после подписания президентом Путиным.
Самым главным в новой Конституции РФ стало обнуление президентских сроков действующего главы государства и возможность Путину баллотироваться в президенты снова в 2024 году.
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