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Путин отказался считать себя царем: сеть взорвало видео

12:00 19 марта 2020 63
Путин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент России Владимир Путин, для бессменной власти которого в РФ изменили Конституцию, не считает себя царем. В интервью журналисту Андрею Ванденко глава Кремля заявил, что «работает, а не царствует».

Ролик ответа Путина по поводу «статуса царя» в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Под видео появились едкие комментарии. Пользователи соцсети отмечают, что такой подводкой российская власть выдает свои будущие политические изменения в стране. Часты реплики о том, что Путину уже давно стоит уйти, что никакой он не работник, что россиянам живется все хуже и хуже. Но были и такие, кто защищал российского президента, считая, что интервью — это провокация, направленная на подрыв авторитета Путина.


Напомним, 10 марта депутаты Госдумы России приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, которая вступит в силу после подписания президентом Путиным.
Самым главным в новой Конституции РФ стало обнуление президентских сроков действующего главы государства и возможность Путину баллотироваться в президенты снова в 2024 году.

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