Украина

Как можно въехать в Украину на авто: названы работающие пункты пропуска

В Кабмине, ранее принявшем решение о серьезных ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса и закрытии ряда пунктов пропусков на госгранице, обнародовали перечень работающих в обе стороны КПП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 18 марта 2020 года в Украине приостановили железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки, а также введены серьезные ограничение на перевозки пассажиров городским транспортом.

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