Больше десяти не собираться: стало известно, как Кабмин намерен противодействовать коронавирусу

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В связи с угрозой распространения коронавируса в Украине Кабинет министров усилил карантинные меры.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
В частности, в правительстве решили: приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки; закрыть метро; запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.
Кроме того, с 17 марта запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и кафе, однако возможна доставка еды.
Также правительство ввело в Житомирской и Черновицкой областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.
По всей стране запрещаются массовые мероприятия с участием более 10 человек.
К тому же ограничивается экспорт продуктов питания согласно перечню, составленному правительством.
В свою очередь, Минздраву поручено обеспечить временное прекращение проведения плановых операций кроме срочных и неотложных.
Вместе с тем, разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.
В ряде городов с 17 марта ужесточаются ограничения в связи в карантином: закрываются все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничивается перемещение по городу и между другими населенными пунктами; будут работать банкоматы, заправки, аптеки и продуктовые магазины.
Напомним, что в течение понедельника, 16 марта, в Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом. Всего в Украине получено 7 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой области (2) и Житомирской (1), и в Киеве (2).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо мер внутреннего порядка правительство приняло решение с полуночи 16 марта запретить доступ в страну иностранцам и лицам без гражданства, а также закрыть около сотни пунктов пропуска.
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