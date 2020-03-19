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Лилия Ребрик с семьей изолировалась на даче
Ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик, как и большинство ее коллег, ушла на карантин в связи с коронавирусом. Телезвезда вместе с мужем Андреем Диким и дочками изолировались на даче за городом. Несмотря на серьезность ситуации, дикое семейство не унывает, они все вместе играют в футбол во дворе, бегают, качаются в гамаке.
«Вся Украина дома… Очень серьезные обстоятельства заставляют нас сегодня ограничить живое общение, изменить свой обычный ритм жизни, свои планы, но в таких условиях сейчас вся Украина. Мои родители в Черновцах, мы в Киеве. Поддерживает друг друга, как можем на расстоянии, не паникуем и осознанно соблюдаем правила безопасности. Верю, что все пройдет!», — написала ведущая канала «Украина».
В доме они занимают детей поделками. Старшая дочка Диана разрисовала яркими красками скворечник. Правда, в результате работы немного приукрасилось и окно.
Чим зайняти дітей під час карантину? Викладайте свої відео з хештегом #УКРАЇНАВДОМА. Будемо зустрічатися під цим хештегом і обмінюватися корисними ідеями. Зараз це ой як актуально!!! У нас наприклад зявилася шпаківня. Запропонувати дітям зробити щось своїми руками- реально крута ідея. Діана увійшла у смак, коли бачила як на її очах цей будиночок оживав. Тепер у неї зявився новий приємний клопіт: доглядати за птахами. Діліться своїми ідеями P. S вікно не постраждало, все відмили. Художник так бачив- то святе #українавдома #карантин #дітинакарантині
Ранее Слава Каминская показала, какой торт испекла на карантине и поделилась его рецептом.
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