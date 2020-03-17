Звезды на карантине: смотрят фильмы, носят маски и готовят

Шоу-бизнес

В связи карантином из-за коронавируса звезды шоу-бизнеса вынуждены отменять концерты и сидеть дома. Знаменитости признаются, что это время проводят с пользой для себя: уделяют внимание близким, читают книги, балуют родных приготовленными вкусняшками, смотрят фильмы и читают книги. А некоторые устраивают концерты в режиме онлайн. А на улицу выходят исключительно в масках. Как проводят время и чем занимаются, знаменитости делятся в сети.

Певица Настя Каменских советует не унывать и настраивать себя только на хорошее.

«Как часто у вас не хватало времени на отдых и на „просто полежать на диване“? Вот я уже и не помню, когда у меня такая возможность была в последний раз. А сейчас — появилась, поэтому предлагаю не поддаваться унынию, а, например, посмотреть что-то на YouTube», — советует Настя. А для поднятия настроение поклонникам опубликовала забавное видео из Мексики.

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская панике не поддается, но все же решила закупить необходимые продукты.

"Я не трус, но крупы накупила, а если без шуток, то береги себя сам! Планы на вечер посмотреть фильм "Заражение" 2011 года и "Симпсоны в кино" и вы гляньте! И еще мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом! Не ленитесь, берегите себя и близких", - пишет Слава.

Телеведущая Катя Осадчая проводит время вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми. Она говорит, что в последний так много времени дома проводила, когда ждала младшего сына Ивана – 5 дней до родов и несколько недель после. Она советует всем по возможности не выходить из дома и позаботиться о близких пожилого возраста.

«Помогите им купить продукты, чтобы они не ходили в магазин или аптеку», - советует Катя. А еще она сделала подборку фильмов, которые смотрит во время вынужденного отпуска.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина на карантине решила не оставлять своих поклонников и радовать их своим творчеством. Она обещает устраивать онлайн-концерты и призывает коллег присоединиться.

«Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна - петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжёлых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa», - пишет Юлия и обещает выступить в 20:00 по Киеву.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин был госпитализирован в Больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. После того как тест показал отрицательный результат, артист продолжил лечение в частной клинике. У него пневмония.

Телеведущая Соломия Витвицкая после посещения Италии находится на самоизоляции дома.

А певица Тина Кароль срочно вернула сына из Лондона в Киев.

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