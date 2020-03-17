- 16:46 Западные эксперты оценили влияние коронавируса на экономику Украины: результаты печальны
- 16:23 Гранаты в Лукьяновском СИЗО: стало известно, кто, кому и для чего их подбросил
- 16:20 В Днепре отправили на карантин всю труппу оперного театра, гастролировавшую в Европе
- 16:10 Улицы Львова опустели, но на железнодорожном вокзале толпы пассажиров: фоторепортаж
- 16:03 На Донбассе медики спасли детей, которые отравились неизвестной жидкостью на детской площадке
- 15:52 Зеленский утвердил Венедиктову на посту генпрокурора
- 15:51 Украинские знаменитости рассказали, как не заразиться коронавирусом
- 15:51 Собака из Канады настолько велика, что люди принимают ее за лошадь
- 15:48 Все правительство Польши ушло на карантин из-за заболевшего министра
- 15:43 В Киеве на время карантина приостановлено бесплатное медобследование горожан
- 15:29 «Выглядит довольным»: «Юзик» попал в ДТП в Киеве
- 15:28 Самоизолировавшимся украинцам соцстрах будет выплачивать 50% зарплаты
Звезды на карантине: смотрят фильмы, носят маски и готовят
В связи карантином из-за коронавируса звезды шоу-бизнеса вынуждены отменять концерты и сидеть дома. Знаменитости признаются, что это время проводят с пользой для себя: уделяют внимание близким, читают книги, балуют родных приготовленными вкусняшками, смотрят фильмы и читают книги. А некоторые устраивают концерты в режиме онлайн. А на улицу выходят исключительно в масках. Как проводят время и чем занимаются, знаменитости делятся в сети.
Певица Настя Каменских советует не унывать и настраивать себя только на хорошее.
«Как часто у вас не хватало времени на отдых и на „просто полежать на диване“? Вот я уже и не помню, когда у меня такая возможность была в последний раз. А сейчас — появилась, поэтому предлагаю не поддаваться унынию, а, например, посмотреть что-то на YouTube», — советует Настя. А для поднятия настроение поклонникам опубликовала забавное видео из Мексики.
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская панике не поддается, но все же решила закупить необходимые продукты.
"Я не трус, но крупы накупила, а если без шуток, то береги себя сам! Планы на вечер посмотреть фильм "Заражение" 2011 года и "Симпсоны в кино" и вы гляньте! И еще мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом! Не ленитесь, берегите себя и близких", - пишет Слава.
Телеведущая Катя Осадчая проводит время вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми. Она говорит, что в последний так много времени дома проводила, когда ждала младшего сына Ивана – 5 дней до родов и несколько недель после. Она советует всем по возможности не выходить из дома и позаботиться о близких пожилого возраста.
«Помогите им купить продукты, чтобы они не ходили в магазин или аптеку», - советует Катя. А еще она сделала подборку фильмов, которые смотрит во время вынужденного отпуска.
Останніми днями вдосталь часу, аби подумати, чому так трапилося з людством. Враження, ніби хтось вирішив, що нам потрібно зупинитися і почати цінувати речі, до яких ми настільки звикли, що припинили їх помічати. Подорожі, посиденьки з друзями, похід до перукаря, кава за столиком біля вікна, заняття в спортзалі, пікніки. ⠀ Хоча, якщо дивитися на проблему з іншого боку, якщо всі здорові, більшість цих справ можна робити вдома чи знаходити їм цікаву альтернативу. Та й зявляється величезний бонус ми нарешті проведемо багато часу з родиною. Стільки, скільки не проводили дуже давно. ⠀ Що ми робитимемо вдома? Обовязково розповідатиму. ⠀ Багато хто запитує, яке переглянути кіно. Ділюся стрічками, які сподобалися мені нещодавно. А також розповім про фільми, які я дивлюся, коли настрій так собі. ⠀ Почнемо з нещодавніх фільмів. ⠀ «Два папи» гарне кіно, засноване на реальних подіях. Цікаво дізнатися про Папу Римського та його попередника. Ентоні Гопкінс був номінований на Оскар цьогоріч. ⠀ «Рокетмен». Люблю фільми-мюзикли. Переконана, ви чули про стрічку, та все ж нагадаю, що це автобіографічна робота про сера Елтона Джона. ⠀ «Паразити» цей фільм, напевно, вже всі переглянули. Але, якщо у вас і досі забракло для нього часу, обовязково подивіться роботу-переможця минулорічного Каннського кінофестивалю та -лауреата цьогорічного Оскара. ⠀ «Щогол» вже не новинка, та й багато хто каже, що книжка сильніша, ніж фільм. Погоджуся, але раджу переглянути, як екранізували цю складну історію. ⠀ Моє окреме кохання фільми на кулінарну тему. Можу переглядати їх безліч разів: «Кухар на колесах» «Шеф» «Кухар для президента» «Прянощі та пристрасті» «Джулі та Джулія» ⠀ My gilty pleaser романтичні комедії та драми, залежно від настрою. Коли повно негараздів, хочеться легкого кіна. Тут мої улюблені й драми, й комедії про кохання: ❤️ «Відпустка за обміном» ❤️ «Вічне сяйво чистого розуму» ❤️ «Книжковий клуб» ❤️ «Старий Новий рік» ❤️ «Один день» ❤️ «Реальне кохання» ❤️ «Правило виноробів» ❤️ «Світло в океані» ⠀ Поки це все, що спало на думку. Згадаю, напишу ще один пост. І ви пишіть в коментарях, що переглядатимете або любите переглядати. Буду вдячною за поради!
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина на карантине решила не оставлять своих поклонников и радовать их своим творчеством. Она обещает устраивать онлайн-концерты и призывает коллег присоединиться.
«Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна - петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжёлых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa», - пишет Юлия и обещает выступить в 20:00 по Киеву.
Сегодня буду петь online. Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна - петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжёлых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa ❤️ Встретимся в 20:00 по Киеву online в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин был госпитализирован в Больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. После того как тест показал отрицательный результат, артист продолжил лечение в частной клинике. У него пневмония.
Телеведущая Соломия Витвицкая после посещения Италии находится на самоизоляции дома.
А певица Тина Кароль срочно вернула сына из Лондона в Киев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!