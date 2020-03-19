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Сохраняйте рецепт и спокойствие: Слава Каминская занялась выпечкой тортов

11:31 19 марта 2020 127
Слава Каминская с сыном
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная певица Слава Каминская на карантине не выходит из дома без маски и антисептиков. Все время она проводит с детьми, придумывая им разные занятия — они рисуют, лепят из пластилина, разрисовывают футболки…

У Славы появилось время даже на то, чтобы заняться кулинарией. Она побаловала домашних вкусным тортом. Рецептом певица поделилась в сети. А вишенкой на торте стала корона из шоколадной стружки. Каминская считает, что в сложившейся ситуации важно сохранять спокойствие и придерживаться правил гигиены.

Для его приготовления понадобятся:

225 гр муки
200 мл растительного масла
225 гр сахара
5 средних морковок
4 яйца
225 мл кефира
150 гр молотых орехов
¼ ч. л. соли
½ пакетика разрыхлителя
½ ч.л. соды
½ ч.л. корицы
½ ч.л. имбиря

Как готовить:

1. Кефир смешать с разрыхлителем
2. 4 яйца сахар взбить (отдельно) и добавить масло
3. Смешать муку + сода + имбирь + корица + орехи + морковка (перемешать лопаткой)
4. Соединить все ингредиенты .
5. Выпекать 40 мин при температуре 180 градусов
6. Крем (Филадельфия 300 гр, 150 гр сахарной пудры) взбить
7. Разрезать пирог, перемазать кремом

Украсить торт можно по собственному вкусу.

Ранее телеведущая Катя Осадчая подготовила подборку фильмов, которые можно посмотреть на карантине.

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