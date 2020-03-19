Сохраняйте рецепт и спокойствие: Слава Каминская занялась выпечкой тортов

Шоу-бизнес

Известная певица Слава Каминская на карантине не выходит из дома без маски и антисептиков. Все время она проводит с детьми, придумывая им разные занятия — они рисуют, лепят из пластилина, разрисовывают футболки…

У Славы появилось время даже на то, чтобы заняться кулинарией. Она побаловала домашних вкусным тортом. Рецептом певица поделилась в сети. А вишенкой на торте стала корона из шоколадной стружки. Каминская считает, что в сложившейся ситуации важно сохранять спокойствие и придерживаться правил гигиены.

Для его приготовления понадобятся:

225 гр муки

200 мл растительного масла

225 гр сахара

5 средних морковок

4 яйца

225 мл кефира

150 гр молотых орехов

¼ ч. л. соли

½ пакетика разрыхлителя

½ ч.л. соды

½ ч.л. корицы

½ ч.л. имбиря

Как готовить:

1. Кефир смешать с разрыхлителем

2. 4 яйца сахар взбить (отдельно) и добавить масло

3. Смешать муку + сода + имбирь + корица + орехи + морковка (перемешать лопаткой)

4. Соединить все ингредиенты .

5. Выпекать 40 мин при температуре 180 градусов

6. Крем (Филадельфия 300 гр, 150 гр сахарной пудры) взбить

7. Разрезать пирог, перемазать кремом

Украсить торт можно по собственному вкусу.

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